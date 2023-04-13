Дива не станеться: у яких випадках потрібно негайно везти тварину до ветеринара

Якщо ви помітили в поведінці вашого домашнього улюбленця різкі зміни, то це може свідчити про те, що він нездужає. У такій ситуації варто відразу вести тварину до ветеринара.

Про це повідомила ветеринар Ельвіра Вовк в Instagram .

Екстрені випадки

За словами експерта, є деякі випадки, коли потрібно негайно їхати до ветеринара, а не чекати дива. У список входить:

З‘їв отруту для мишей, рослин або лікарські препарати;

Блювання або діарея з великою кількістю крові;

Сильна задишка, дихання животом (у котів);

Втрата свідомості;

Втрата чутливості у кінцівках - тварина не може стояти;

Відсутність сечовипускання понад 24 годин;

Профузна діарея, блювання понад 4 разів за годину;

Пологи понад 24 години;

Сильна в‘ялість та сонливість;

Судоми та приступи;

Признаки гострого болю;

Падіння з вікна;

Зміна кольору сечі.

Що варто знати

На відміну від собак, кішки більш схильні до усамітнення, а не до пошуку допомоги та розради, якщо вони нездужають. Подібний захисний рефлекс часто робить їх більш агресивними або змушує ховатися від людей.

Щоб уникнути серйозних проблем зі здоров'ям кішки, бажано кожні 6-12 місяців проводити огляд у лікаря. Особливо актуальною ця рекомендація стає по досягненню тваринам віку 8 років.

Додамо, якщо собака отруїлась, то може виникнути нудота, діарея, підвищена збудженість та проблеми з серцем.

Якщо ж це отрута, яку собака вдихнув, тоді йому може стати важко дихати або він втратить свідомість. Є ще отрута, яка залишається під шерстю тварини, тоді може виникнути біль і подразнення шкіри.