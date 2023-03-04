Як зрозуміти, що чоловік тебе зраджує: 9 способів викриття

Раптова зміна планів

При цьому чіткої причини він не називає. Наприклад, каже, що затримається на роботі, а за цей час можна встигнути дуже багато чого. Якщо такі відмовки разові, кримінал шукати не варто, але якщо він постійно став проводити час десь іще - зверніть увагу.

Його лібідо змінилося

Як правило, у бік більш рідких занять сексом. Але деякі так надихаються на стороні, що готові на подвиги й вдома.

Його друзі дивно на тебе дивляться

Найчастіше зрадники не приховують нічого від друзів, тому можна помітити, що вони стали уникати тебе або, навпаки, розмовляти занадто зацікавлено. Так, ніби хочуть щось сказати, але не можуть.

Він поставив пароль на телефон

Або, принаймні, ніде не залишає смартфон без нагляду. Якщо раніше ви мали повний доступ до його смартфона і він не смикався, якщо ви раптом зазирали у його телефон, а тепер все змінилося - зверніть увагу.

Він став приділяти більше уваги зовнішності

Проводить більше часу у ванній, почав користуватися парфумами (або різко змінив аромат), щось серйозно змінив у своїй зовнішності. Або ж почав частіше голити інтимні місця, став ходити в тренажерку...

Його слова розходяться з ділом

Часом зрадника можна зловити тільки на невідповідності фактів. Наприклад, він поїхав на день народження до друга, а насправді там не з'являвся.

Він тебе критикує

Раптово з близької людини ти стала об'єктом постійної переоцінки та критики - зовнішності, звичок, поведінки. Він помічає найдрібніші деталі, які його бісять, і неодмінно тобі про це каже. Причому зазвичай такі придирки - безпідставні.

Він став надзвичайно щедрий

Чого раніше за ним не водилося. Постійно робить подарунки, ніби намагається загладити провину.

Він огризається у відповідь на твої розпитування

Очевидно, що якщо ти відчуваєш якісь зміни, то захочеш подробиць. І не менш очевидно, що він не захоче нічого розповідати, буде казати, що ти придумуєш, чи тобі здається.