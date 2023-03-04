Как понять, что мужчина тебе изменяет: 9 способов разоблачения

Определить, что мужчина неверен, на самом деле проще, чем можно представить. Существует 9 признаков, которые могут "спалить" вашего избранника на измене.
Об этом пишет Telegram Інтимологія.
При этом ясной причины он не называет. К примеру, говорит, что задержится на работе, а за это время можно успеть очень многое. Если такие отговорки разовые, криминал искать не стоит, но если он постоянно стал проводить время где-то еще - обратите внимание.
Как правило, в сторону более редких занятий сексом. Но некоторые так вдохновляются на стороне, что готовы на подвиги и дома.
Чаще всего изменщики не скрывают ничего от друзей, поэтому можно заметить, что они стали избегать тебя или, напротив, разговаривать слишком заинтересованно. Так, будто хотят что-то сказать, но не могут.
Или, по крайней мере, нигде не оставляет смартфон без присмотра. Если раньше вы имели полный доступ к его смартфону и он не дергался, если вы вдруг заглядывали в его телефон, а теперь все изменилось - обратите внимание.
Проводит больше времени в ванной, начал пользоваться духами (или резко изменил аромат), что-то серьезно изменил в своем облике. Или начал чаще брить интимные места, стал ходить в тренажерку...
Иногда изменщика можно поймать только на несоответствии фактов. К примеру, он уехал на день рождения к другу, а на самом деле там не появлялся.
Внезапно из близкого человека ты стала объектом постоянной переоценки и критики - внешности, привычек, поведения. Он замечает мельчайшие детали, которые его бесят, и обязательно тебе об этом говорит. Причем обычно такие придирки - безосновательны.
Чего раньше за ним не водилось. Постоянно делает подарки, словно пытается искупить вину.
Очевидно, что если ты ощущаешь какие-либо изменения, то захочешь подробности. И не менее очевидно, что он не захочет ничего рассказывать, будет говорить, что ты придумываешь, или тебе кажется.
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