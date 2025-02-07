Як зрозуміти, що чоловік вас більше не любить? 7 тривожних сигналів

1. Він уникає спілкування

Раніше ви говорили годинами, а тепер він або мовчить, або відповідає коротко. Він не цікавиться вашими справами, не підтримує розмову й уникає емоційного контакту.

2. Йому байдуже, як ви себе почуваєте

Якщо раніше він питав, чи ви втомилися, чи не засмутились, а тепер його це не хвилює - це тривожний знак.

"Люблячий чоловік завжди звертає увагу на стан своєї партнерки, як фізичний та психологічний", - пояснює коуч.

3. Він не проявляє ніжності

Дотики, обійми, поцілунки - усе це зникло. Якщо чоловік перестав фізично проявляти любов без жодного пояснення, це може свідчити про втрату емоційного зв’язку.

4. Він проводить більше часу без вас

Раніше він хотів проводити з вами вечори та вихідні, а тепер шукає будь-яку можливість бути десь поза домом? Це може бути ознакою того, що він не відчуває себе щасливим у стосунках.

"Але не спішіть робити висновки тільки за однією ознакою. Можуть бути й інші причини", - застерігає експерт.

5. Він критикує вас або дратується без причини

Замість того щоб підтримувати, він постійно незадоволений, знаходить недоліки, дорікає навіть через дрібниці. Якщо будь-яка ваша дія його дратує, можливо, справа не у вас, а в його почуттях.

6. Він не будує спільних планів

Раніше ви обговорювали відпустку, майбутні цілі, а тепер він ухиляється від таких розмов або каже "не знаю"? Це може означати, що він більше не бачить вас у своєму майбутньому.

7. Ви відчуваєте, що щось не так

Інтуїція рідко підводить. Якщо у вас з’явилося відчуття, що він віддалився, що ви більше не важливі для нього, не ігноруйте це.

Що робити?

Перший крок - відверто поговорити. Можливо, причина не у втраченому коханні, а в стресі, втомі чи інших життєвих обставинах.

"Але якщо чоловік не хоче нічого змінювати, варто чесно відповісти собі на запитання: чи готові ви миритися з цим далі? Можливо прийшов час рухатися далі, але вже окремо", - резюмує Віталій Курсік.