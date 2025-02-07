Как понять, что мужчина вас больше не любит? 7 тревожных сигналов

Любовь в браке не исчезает за одну ночь, но бывают моменты, когда кажется, что что-то изменилось. Если вы чувствуете холод в отношениях, обратите внимание на эти сигналы. Они могут свидетельствовать о серьезном кризисе.
Какие 7 признаков могут указывать на то, что у вашего мужчины угасли чувства, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
Раньше вы говорили часами, а теперь он либо молчит, либо отвечает коротко. Он не интересуется вашими делами, не поддерживает разговор и избегает эмоционального контакта.
Если раньше он спрашивал, устали ли вы, не расстроились ли вы, а теперь его это не волнует - это тревожный знак.
"Любящий мужчина всегда обращает внимание на состояние своей партнерши, как физическое и психологическое", - объясняет коуч.
Прикосновения, объятия, поцелуи - все это исчезло. Если мужчина перестал физически проявлять любовь без всякого объяснения, это может свидетельствовать о потере эмоциональной связи.
Раньше он хотел проводить с вами вечера и выходные, а теперь ищет любую возможность быть где-то вне дома? Это может быть признаком того, что он не чувствует себя счастливым в отношениях.
"Но не спешите делать выводы только по одному признаку. Могут быть и другие причины", - предостерегает эксперт.
Вместо того чтобы поддерживать, он постоянно недоволен, находит недостатки, упрекает даже по пустякам. Если любое ваше действие его раздражает, возможно, дело не в вас, а в его чувствах.
Раньше вы обсуждали отпуск, будущие цели, а теперь он уклоняется от таких разговоров или говорит "не знаю"? Это может означать, что он больше не видит вас в своем будущем.
Интуиция редко подводит. Если у вас появилось ощущение, что он отдалился, что вы больше не важны для него, не игнорируйте это.
Первый шаг - откровенно поговорить. Возможно, причина не в потерянной любви, а в стрессе, усталости или других жизненных обстоятельствах.
"Но если мужчина не хочет ничего менять, стоит честно ответить себе на вопрос: готовы ли вы мириться с этим дальше? Возможно пришло время двигаться дальше, но уже отдельно", - резюмирует Виталий Курсик.
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