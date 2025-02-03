5 фаз розставання: як пережити розрив стосунків

Розставання - це як емоційний марафон, в якому ти не знаєш, коли добіжиш до фінішу. Здається, що час лікує, але насправді він просто дозволяє пройти всі п’ять фаз. І хочеться вірити, що на фініші ти станеш сильнішою, мудрішою і знову готовою до нового кохання.

Які п'ять фаз доводиться проходити парам після розставання, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Фаза 1: Заперечення "Це не може бути правдою! Він повернеться, просто треба зачекати"

На цьому етапі ми відмовляємося вірити, що стосункам кінець. Ми перевіряємо телефон, сподіваючись на повідомлення, і шукаємо приводи зустрітися.

Що робити? Дозвольте собі відчути біль і прийняти реальність.

"Якщо хочеться плакати - плачте. Але не пишіть, не дзвоніть і не шукайте "випадкових" зустрічей. Ваше завдання - змиритися з тим, що сталося", - радить експерт.

Фаза 2: Гнів "Як він (вона) міг? Після всього, що я зробив (ла) для нього!"

Гнів - це захисна реакція вашого мозку. Ви обурені, ображені, і хочеться розбити кілька тарілок (або хоча б його фотографію).

Що робити? Направте гнів у корисне русло. Займіться спортом, приберіть у квартирі, пишіть листи (але не надсилайте їх). І пам’ятайте: емоції - це нормально, але виводити їх на колишнього не варто.

Фаза 3: Торги "Може, якщо я змінюся, все буде як раніше?"

Це етап, коли ми готові на все, щоб повернути стосунки: змінити себе, умови чи навіть переконання. Ми ідеалізуємо партнера і переконуємо себе, що все ще можна виправити.

Що робити? Згадайте, чому ви розійшлися.

"Напишіть список причин і перечитуйте його, коли захочеться "виправляти" ситуацію. І пам’ятайте: здорові стосунки не потребують торгів", - наголошує коуч.

Фаза 4: Депресія "Нічого вже не має сенсу..."

Це найбільш важкий етап. Ви відчуваєте порожнечу, біль і розчарування. Усе нагадує про колишнього, і здається, що життя втратило фарби.

Що робити? Не залишайтеся наодинці з болем. Спілкуйтеся з друзями, рідними або навіть терапевтом. Займайтеся тим, що приносить вам радість, навіть якщо це здається важким. І пам’ятайте: депресія - це етап, а не вирок.

Фаза 5: Прийняття "Все, як мало бути. Я готова рухатися далі"

Нарешті ви відчуваєте полегшення. Біль не зникає повністю, але більше не керує вашим життям. Ви починаєте помічати нові можливості та готові до нового розділу.

Що робити? Дякуйте минулому за досвід. Подумайте про те, що ви дізналися про себе і стосунки. І починайте будувати життя, яке надихає вас.

"Порада наостанок: Не поспішайте пройти всі етапи за день. Кожен із них потрібен для вашого емоційного зцілення. Дайте собі час, турбуйтеся про себе і пам’ятайте: навіть найбільш темні ночі закінчуються світанком. Ви переживете це і станете ще сильнішою", - каже Віталій Курсік.