Звички, які руйнують шлюб: 5 пасток, з яких ще можна вибратися

Жодні стосунки не руйнуються в один момент - зазвичай це наслідок повторюваних дрібних помилок, які поступово віддаляють людей. Які звички найбільш небезпечні для шлюбу і як їх позбутися?

Які 5 звичок у шлюбі можуть зруйнувати стосунки та як з них можна вчасно вибратися, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

1. Спілкування через критику та зауваження

"Знову забув винести сміття!" або "Ти ніколи не слухаєш мене!" - коли спілкування зводиться до докорів, партнер починає дистанціюватися.

"Розв'язуйте проблеми інакше: замість критики використовуйте "Я-повідомлення" ("Мені важливо, щоб…"), шукайте рішення разом, пояснюйте, чому ви негативно сприймаєте певні вчинки", - радить коуч.

2. Байдужість до партнера

З часом люди можуть перестати цікавитися думками, переживаннями чи справами одне одного. Але шлюб без уваги - це просто співіснування.

"Запитуйте, як минув день, слухайте, підтримуйте. Маленькі жести небайдужості мають величезне значення", - наголошує експерт.

3. Ігнорування тілесної близькості

Секс - не просто фізичний акт, а спосіб відчувати зв’язок. Якщо його немає або він став формальністю, відверто обговоріть це з партнером.

"Шукайте способи повернути пристрасть, експериментуйте, нагадуйте одне одному, що ви не лише партнери по життю, а й коханці", - підказує фахівець.

4. Постійний контроль і відсутність довіри

Якщо в стосунках є тотальний контроль - перегляд листувань, підозри, ревнощі без причин - це отруює шлюб. Довіра має бути базою, а не розкішшю. Якщо вас щось турбує, говоріть відкрито, замість того щоб контролювати.

5. Відсутність спільного часу

Робота, побутові справи, діти - і ось ви вже майже не проводите часу разом. Але шлюб потребує "інвестицій" у спільні моменти.

"Виділяйте час лише для вас двох - навіть якщо це 20 хвилин щовечора або один вихідний на місяць", - пояснює коуч.

І замість поради

Намагайтеся помічати, коли ваші стосунки починає засмоктувати рутина. Якщо кожен день схожий на попередній, якщо ви не можете згадати, коли у вас була романтична вечеря чи пристрасний секс - це чіткий сигнал, що потрібно діяти.

"Звички можна змінювати - варто лише помітити їх і почати діяти. І тоді замість повільного руйнування ваш шлюб буде ставати міцнішим. Якщо встигнути до того, як ці звички запустять процес руйнування близькості та довіри - ви знову будете щасливими разом", - резюмує Віталій Курсік.