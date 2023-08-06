Як зрозуміти, що болить саме серце, а не щось інше

Біль у серці часто маскується під інші проблеми з організмом. Людина може не надавати симптомам значення і при цьому втрачає цінний час.

Про те, як зрозуміти, що болить саме серце, розповів лікар Юрій Габорець в TikTok .

Яким є біль в серці

Коли серце болить, то ви відчуваєте біль на великій ділянці тіла (розміром з долоню) - за грудиною або зліва, може бути за лопаткою. Крім того:

Від зміни положення ви не відчуваєте полегшення.

Біль не змінюється під час дихання.

Больові відчуття може віддавати в ліву руку, плече, лопатку, шию.

Він буде посилюватися під час фізичних навантажень.

"Серце не болить однією точкою, яка проходить при вдиху, видоху або коли ви нахиляєтеся. Це - міжреберна невралгія або остеохондроз", - каже медик.

Болю може не бути навіть при інфаркті

Інколи ішемія або інфаркт бувають зовсім без болю. Найчастіше у людей, в яких цукровий діабет довгий період.

Якщо при болях ви приймете нітрогліцерин під язик, 5-7 хвилин полежите і біль мине, тоді точно болить серце. Далі треба розбиратися, чому.

Головні причини:

Підвищений тиск

Коронаросклероз, від якого йде ішемія і через якийсь час буде інфаркт

Як болить серце при інфаркті

Людина відчуває оперізувальний біль, її кидає в холодний піт, виникає слабкість, падає тиск.

В такому випадку негайно слід викликати швидку, прийняти нітрогліцерин.

Чим буде менший проміжок часу між стентуванням і початком інфаркту, тим більша ймовірність, що не буде рубця на серці.

Тому при болях в серці обов’язково треба зробити:

кардіограму

УЗД серця

Якщо є якісь проблеми, треба походити з холтером добу, щоб відстежити роботу серця в динаміці.

Потім треба нормалізувати тиск, сісти на дієту і не забувати про дозовані фізичні навантаження.

Лікар каже, якщо дотримуватися цих порад, серце прослужить багато років.