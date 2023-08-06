Як зрозуміти, що болить саме серце, а не щось інше
Біль у серці часто маскується під інші проблеми з організмом. Людина може не надавати симптомам значення і при цьому втрачає цінний час.
Про те, як зрозуміти, що болить саме серце, розповів лікар Юрій Габорець в TikTok.
Яким є біль в серці
Коли серце болить, то ви відчуваєте біль на великій ділянці тіла (розміром з долоню) - за грудиною або зліва, може бути за лопаткою. Крім того:
- Від зміни положення ви не відчуваєте полегшення.
- Біль не змінюється під час дихання.
- Больові відчуття може віддавати в ліву руку, плече, лопатку, шию.
- Він буде посилюватися під час фізичних навантажень.
"Серце не болить однією точкою, яка проходить при вдиху, видоху або коли ви нахиляєтеся. Це - міжреберна невралгія або остеохондроз", - каже медик.
Болю може не бути навіть при інфаркті
Інколи ішемія або інфаркт бувають зовсім без болю. Найчастіше у людей, в яких цукровий діабет довгий період.
Якщо при болях ви приймете нітрогліцерин під язик, 5-7 хвилин полежите і біль мине, тоді точно болить серце. Далі треба розбиратися, чому.
Головні причини:
- Підвищений тиск
- Коронаросклероз, від якого йде ішемія і через якийсь час буде інфаркт
Як болить серце при інфаркті
Людина відчуває оперізувальний біль, її кидає в холодний піт, виникає слабкість, падає тиск.
В такому випадку негайно слід викликати швидку, прийняти нітрогліцерин.
Чим буде менший проміжок часу між стентуванням і початком інфаркту, тим більша ймовірність, що не буде рубця на серці.
Тому при болях в серці обов’язково треба зробити:
- кардіограму
- УЗД серця
Якщо є якісь проблеми, треба походити з холтером добу, щоб відстежити роботу серця в динаміці.
Потім треба нормалізувати тиск, сісти на дієту і не забувати про дозовані фізичні навантаження.
Лікар каже, якщо дотримуватися цих порад, серце прослужить багато років.
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