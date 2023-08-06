Как понять, что болит именно сердце, а не что-то другое
Боль в сердце часто маскируется под другие проблемы с организмом. Человек может не придавать симптомам значения и при этом теряет ценное время.
О том, как понять, что болит именно сердце, рассказал врач Юрий Габорец в TikTok.
Какая боль в сердце
Когда сердце болит, то вы чувствуете боль на большом участке тела (размером с ладонь) - за грудиной или слева, может быть за лопаткой. Кроме того:
- От смены положения вы не чувствуете облегчения.
- Боль не меняется при дыхании.
- Болевые ощущения может отдавать в левую руку, плечо, лопатку, шею.
- Он будет усиливаться при физических нагрузках.
"Сердце не болит одной точкой, которая проходит при вдохе, выдохе или когда вы наклоняетесь. Это - межреберная невралгия или остеохондроз", - говорит медик.
Боли может не быть даже при инфаркте
Иногда ишемия или инфаркт бывают совсем без боли. Чаще всего у людей, у которых сахарный диабет длительный период.
Если при болях вы примете нитроглицерин под язык, 5-7 минут полежите и боль пройдет, тогда точно болит сердце. Дальше нужно разбираться, почему.
Главные причины:
- Повышенное давление
- Коронаросклероз, от которого идет ишемия и через какое-то время будет инфаркт
Как болит сердце при инфаркте
Человек испытывает опоясывающую боль, его
бросает в холодный пот, возникает слабость, падает давление.
В таком случае немедленно следует вызвать скорую, принять нитроглицерин.
Чем будет меньше промежуток времени между стентированием и началом инфаркта, тем больше вероятность, что не будет рубца на сердце.
Поэтому при болях в сердце обязательно нужно сделать:
- кардиограмму
- УЗИ сердца
Если есть какие-то проблемы, нужно походить с холтером сутки, чтобы отследить работу сердца в динамике.
Затем нужно нормализовать давление, сесть на диету и не забывать о дозированных физических нагрузках.
Врач говорит, если следовать этим советам, сердце прослужит много лет.
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