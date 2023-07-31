Ознаки слабкого серця, які ви можете не помічати
Мати слабке серце і не помічати це цілком можливо, адже часом симптоми маскуються під безсоння, втому тощо.
Про це розповів лікар Юрій Габорець в TikTok.
Серцебиття
Однією з ознак, що серце слабке, є серцебиття, яке ви відчуваєте. Якщо подивитеся в дзеркало, то побачите, як на шиї чи в ямці над грудиною б’ються судини.
Коли ви хвилюєтеся, серцебиття посилюється, відповідно, пришвидшується пульс. Або ж вночі, коли ви повертаєтеся на бік, серце починає "лупити" або ж навпаки - завмирає.
Порушення ритму
Складається враження, що серце б’ється нерівно, є випадіння з ритму.
Ви можете вночі прокидатися від нерівного серцебиття. Або ж після тренування на другий день серце "частить" і ритм збивається.
Болі
Коли є відчуття стиснення в грудній клітині, виникає задишка під час фізичних навантажень. Це означає, що серце не справляється з прокачуванням крові.
Або ж ви лежите і вам не вистачає повітря.
Набряки
Такий симптом проявляється ввечері на ногах. Так само, якщо у вас нема варикозу, але пальці і носогубний трикутник - синюшні.
Що робити, якщо виявили такі симптоми
Вам потрібно зробити ЕКГ серця. Проте вона може не показати, якщо під час замірів серце саме билося рівно.
Якщо кардіограма не показала нічого, а симптоми проблем з серцем зберігаються, треба поставити холтер. Цей пристрій покаже, як протягом доби билося серце.
Можна зробити УЗД серця, яке покаже, чи серце не розтягнене. Чи нема раптом пролапсу або ж стенозу в клапанах, чи нема рідини в перикарді.
Якщо є ішемія (зниження кровопостачання), треба робити коронарографію з послідуючим стентуванням.
Основні причини проблем з серцем:
- Нетренованість
- Малорухливий спосіб життя
- Погані звички
- Зайва вага
Серце треба тренувати, а також не чекати, коли все стане погано, підтримувати здоров’я серцевого м’яза.
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