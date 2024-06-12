Як зробити Windows 10 схожою на Windows 11 без оновлення системи

Підтримка Windows 10 поступово добігає кінця, адже Microsoft оголосила про припинення безкоштовних оновлень програмного забезпечення після 14 жовтня 2025 року. Якщо ви сумніваєтеся в необхідності переходу на Windows 11, на щастя, є компроміс: ви можете освіжити ваш Windows 10, надавши їй вигляду нового комп'ютера з Windows 11.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker.
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Варто зазначити, що ви, як і раніше, можете відносно легко оновити непідтримуваний комп'ютер до Windows 11. Однак, це не всім підходить, оскільки на слабкому обладнанні Windows 11 буде працювати гірше, ніж Windows 10. Крім того, Microsoft заявила, що після закінчення підтримки в жовтні 2025 року вони щорічно подвоюватимуть ціну оновлень для Windows 10.
Перш ніж розпочати, обов'язково створіть нову точку відновлення системи! Не пропускайте цей крок!
Наявність свіжої точки відновлення дозволить вам безпечно повернутися до поточної конфігурації з усіма файлами у разі непередбачених ситуацій. Також це допоможе скасувати зміни, якщо зовнішній вигляд робочого столу вам не сподобається.
Як створити точку відновлення
Якщо вам знадобиться скористатися точкою відновлення, знову відкрийте меню "Властивості системи" за інструкцією вище, потім натисніть "Відновлення системи" та дотримуйтесь подальших інструкцій на екрані.
Як створити точку відновлення системи (фото: Lifehacker)
Тепер потрібно надати Windows 10 вигляду Windows 11, включаючи нову панель завдань і меню "Пуск", округлі кути, нові значки, фони і багато іншого.
Для цього вам знадобиться встановити сторонню тему робочого столу та набір іконок, розроблені на основі Windows 11. Це потребує більше зусиль, ніж просто встановити тему з Microsoft Store.
Якщо ви просто хочете швидко та тимчасово протестувати інтерфейс Windows 11, є спосіб ознайомитись з ним безпосередньо, нічого не встановлюючи. Однак, якщо ви хочете отримати більш повну уяву (і не можете встановити бета-версію), то використання сторонньої теми - ваш найкращий варіант.
Перш за все, вам необхідно встановити кілька сторонніх додатків, необхідних для її роботи. Інструкції для кожної програми або файлу доступні на сторінках завантаження, наведених нижче. Всі ці програми є відкритим вихідним кодом та/або сертифіковані як безпечні для використання.
SecureUXTheme: Ця програма дозволяє встановлювати сторонні теми Windows 10 без зміни системних файлів.
OldNewExplorer: Змінює зовнішній вигляд та функціональність меню провідника Windows.
StartisBack: Додає покращене меню "Пуск" за зразком Windows 7. Повна версія коштує 4,99 доларів (одноразова оплата), але пробну можна використовувати нескінченно (хоч і з обмеженим набором функцій). Для використання теми Windows 11 вам знадобиться лише безкоштовна пробна версія.
Мод Stardock Curtain: Заокруглює вікна папок у Windows 10, як у Windows 11.
Мод RoundedTB із Microsoft Store: Додає округлені кути вашої панелі завдань.
Після встановлення необхідних програм на ваш ПК настав час надати йому вигляду Windows 11. Для цього потрібно використовувати тему "Windows 11 для Windows 10" від niivu (потрібний тільки безкоштовний обліковий запис DeviantArt).
Як встановити niivu User Profile
Додаткові налаштування (необов'язково)
На даний момент ваш робочий стіл Windows 10 повинен виглядати майже як тема Windows 11 за замовчуванням, але є кілька додаткових налаштувань, які ви можете зробити, щоб досягти ще більшої схожості:
Встановіть значки Windows 11 від niivu для Windows 10 (потрібна програма 7TSP).
Niivu також рекомендує встановити xoblite для поліпшення функціональності контекстного меню, але це не обов'язково.
Знову ж таки, це необов'язкові модифікації, але вони зроблять зовнішній вигляд і поведінку Windows 10 ще більше схожими на Windows 11.
Високі вимоги Windows 11 до обладнання принаймні теоретично роблять цю операційну систему більш захищеною. Зв'язування вимог до довіреного платформного модуля (TPM) та Secure Boot має допомогти захистити пристрої Windows 11 від шкідливих програм, програм-вимагачів та віддаленого захоплення.
Деякі комп'ютери з Windows 10 вже оснащені TPM та підтримують Secure Boot. Звичайно, це означає, що такі комп'ютери, ймовірно, зможуть працювати під керуванням Windows 11 за бажання. Тим не менш, все одно варто перевірити, чи ваш комп'ютер підтримує ці функції.
Secure Boot блокує встановлення програм з некоректно перевіреним кодом і перешкоджає процесам перехоплювати керування пристроєм під час завантаження. Тому, якщо ця функція доступна на вашому комп'ютері, її безумовно варто увімкнути.
Як перевірити, чи можна використовувати функцію
Як увімкнути безпечне завантаження (фото: Lifehacker)
В обох випадках увімкнути UEFI та Secure Boot можна зі стартового меню BIOS. Спосіб входу в BIOS залежить від вашої материнської плати та її прошивки.
Попередження!
Повністю перетворити Windows 10 на Windows 11 неможливо. Але якщо ви включите ці додаткові рівні безпеки і витратите час на використання тем і модів інтерфейсу, то легко зможете насолоджуватися копією Windows 11.
Нагадаємо, що Microsoft назвала причини, чому Windows 11 краща за "вмираючу" Windows 10.
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