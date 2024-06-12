Как сделать Windows 10 похожей на Windows 11 без обновления системы

Поддержка Windows 10 постепенно подходит к концу, ведь Microsoft объявила о прекращении бесплатных обновлений программного обеспечения после 14 октября 2025 года. Если вы сомневаетесь в необходимости перехода на Windows 11, к счастью, есть компромисс: вы можете освежить ваш Windows 10, придав ей вид новенького компьютера с Windows 11.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker.
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Стоит отметить, что вы по-прежнему можете относительно легко обновить неподдерживаемый компьютер до Windows 11. Однако, это не всем подходит, поскольку на слабом оборудовании Windows 11 будет работать хуже, чем Windows 10. Кроме того, Microsoft заявила, что после окончания поддержки в октябре 2025 года, они будут ежегодно удваивать цену обновлений для Windows 10.
Прежде чем начать, обязательно создайте новую точку восстановления системы! Не пропускайте этот шаг!
Наличие свежей точки восстановления позволит вам безопасно вернуться к текущей конфигурации со всеми файлами в случае непредвиденных ситуаций. Также это поможет отменить изменения, если внешний вид рабочего стола вам не понравится.
Как создать точку восстановления
Если вам понадобится воспользоваться точкой восстановления, снова откройте меню "Свойства системы" по инструкции выше, затем нажмите "Восстановление системы" и следуйте дальнейшим инструкциям на экране.
Как создать точку восстановления системы (фото: Lifehacker)
Теперь нужно придать Windows 10 вид Windows 11, включая новую панель задач и меню "Пуск", скругленные углы, новые значки, фоны и многое другое.
Для этого вам понадобится установить стороннюю тему рабочего стола и набор значков, разработанные на основе Windows 11. Это потребует больше усилий, чем просто установить тему из Microsoft Store.
Если вы просто хотите быстро и временно протестировать интерфейс Windows 11, есть способ ознакомиться с ним напрямую, ничего не устанавливая. Однако, если вы хотите получить более полное представление (и не можете установить бета-версию), то использование сторонней темы - ваш лучший вариант.
Прежде всего вам необходимо установить несколько сторонних приложений, необходимых для ее работы. Инструкции для каждого приложения или файла доступны на страницах загрузки, перечисленных ниже. Все эти приложения являются открытым исходным кодом и/или сертифицированы как безопасные для использования.
SecureUXTheme: Это приложение позволяет устанавливать сторонние темы Windows 10 без изменения системных файлов.
OldNewExplorer: Изменяет внешний вид и функциональность меню проводника Windows.
StartisBack: Добавляет улучшенное меню "Пуск" по образцу Windows 7. Полная версия стоит 4,99 долларов (единоразовая оплата), но пробную можно использовать бесконечно (хотя и с ограниченным набором функций). Для использования темы Windows 11 вам понадобится только бесплатная пробная версия.
Мод Stardock Curtain: Заокругляет окна папок в Windows 10, как в Windows 11.
Мод RoundedTB из Microsoft Store: Добавляет скругленные углы вашей панели задач.
После установки необходимых приложений на ваш ПК пришло время придать ему вид Windows 11. Для этого нужно использовать тему "Windows 11 для Windows 10" от niivu (требуется только бесплатная учетная запись DeviantArt).
Как установить niivu User Profile
Дополнительные настройки (необязательно)
На данный момент ваш рабочий стол Windows 10 должен выглядеть почти как тема Windows 11 по умолчанию, но есть несколько дополнительных настроек, которые вы можете сделать, чтобы добиться еще большего сходства:
Установите пользовательские значки Windows 11 от niivu для Windows 10 (требуется приложение 7TSP).
К niivu также рекомендует установить xoblite для улучшения функциональности контекстного меню, но это не обязательно.
Опять же, это необязательные модификации, но они сделают внешний вид и поведение Windows 10 еще больше похожими на Windows 11.
Высокие требования Windows 11 к оборудованию, по крайней мере теоретически, делают эту операционную систему более защищенной. Связка требований к доверенному платформенному модулю (TPM) и Secure Boot должна помочь защитить устройства Windows 11 от вредоносных программ, программ-вымогателей и удаленного захвата.
Некоторые компьютеры с Windows 10 уже оснащены TPM и поддерживают Secure Boot. Естественно, это означает, что такие компьютеры, вероятно, смогут работать под управлением Windows 11 при желании. Тем не менее, все равно стоит проверить, поддерживает ли ваш компьютер эти функции.
Secure Boot блокирует установку приложений с некорректно проверенным кодом и препятствует процессам перехватывать управление устройством во время загрузки. Поэтому, если эта функция доступна на вашем компьютере, ее определенно стоит включить.
Как проверить, можно ли использовать функцию
Как включить безопасную загрузку (фото: Lifehacker)
В обоих случаях включить UEFI и Secure Boot можно из стартового меню BIOS. Способ входа в BIOS зависит от вашей материнской платы и ее прошивки.
Предупреждение!
Полностью превратить Windows 10 в Windows 11 невозможно. Но если вы включите эти дополнительные уровни безопасности и потратите время на применение пользовательских тем и модов интерфейса, то легко сможете наслаждаться копией Windows 11.
Напомним, что Microsoft назвала причины, почему Windows 11 лучше "умирающей" Windows 10.
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