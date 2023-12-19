У Києві продають за 10 мільйонів доларів квартиру без ремонту. Як вона виглядає

У центрі Києва продають квартиру за 10 мільйонів доларів із видом на столицю. Цікаво, що житло продається після будівельників, тобто без ремонту.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Luxgreat Real Estate.

Як виглядає квартира у центрі Києва

Житло розташоване у житловому комплексі Diamond Hill по вулиці Івана Мазепи у Печерському районі столиці. Її площа становить 1000 квадратних метрів, а родзинкою є купол, що височіє над залом на другому поверсі.

Загалом у квартирі 12 кімнат, з них 10 спалень.

Житло обладнане одразу десятьма санвузлами. Всі вікна панорамні, вид відкривається захоплюючий – на Дніпро, парк Слави та Києво-Печерську лавру.

В оголошенні зазначено, що в 10 та 15 хвилинах поїздки на авто розташовані станції метро "Майдан Незалежності" та "Дніпро". Хоча навряд чи власнику такого житла знадобиться користуватися метро.

У самому житловому комплексі Diamond Hill облаштований фітнес-центр, є 2 басейни (дорослий та дитячий), тренажерний зал, SPA-салон, дитячий та спортмайданчик, консьєрж-сервіс. Також зазначено, що мешканцям гарантовано "повну конфіденційність".

У Києві продають квартиру за 10 мільйонів доларів (фото: luxgreat.estate)