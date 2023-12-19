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У Києві продають за 10 мільйонів доларів квартиру без ремонту. Як вона виглядає

Київ, Вівторок 19 грудня 2023 11:06
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У Києві продають за 10 мільйонів доларів квартиру без ремонту. Як вона виглядає У Києві виставили на продаж квартиру за 10 мільйонів (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У центрі Києва продають квартиру за 10 мільйонів доларів із видом на столицю. Цікаво, що житло продається після будівельників, тобто без ремонту.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Luxgreat Real Estate.

Як виглядає квартира у центрі Києва

Житло розташоване у житловому комплексі Diamond Hill по вулиці Івана Мазепи у Печерському районі столиці. Її площа становить 1000 квадратних метрів, а родзинкою є купол, що височіє над залом на другому поверсі.

Загалом у квартирі 12 кімнат, з них 10 спалень.

Житло обладнане одразу десятьма санвузлами. Всі вікна панорамні, вид відкривається захоплюючий – на Дніпро, парк Слави та Києво-Печерську лавру.

В оголошенні зазначено, що в 10 та 15 хвилинах поїздки на авто розташовані станції метро "Майдан Незалежності" та "Дніпро". Хоча навряд чи власнику такого житла знадобиться користуватися метро.

У самому житловому комплексі Diamond Hill облаштований фітнес-центр, є 2 басейни (дорослий та дитячий), тренажерний зал, SPA-салон, дитячий та спортмайданчик, консьєрж-сервіс. Також зазначено, що мешканцям гарантовано "повну конфіденційність".

У Києві продають за 10 мільйонів доларів квартиру без ремонту. Як вона виглядаєУ Києві продають за 10 мільйонів доларів квартиру без ремонту. Як вона виглядаєУ Києві продають за 10 мільйонів доларів квартиру без ремонту. Як вона виглядаєУ Києві продають за 10 мільйонів доларів квартиру без ремонту. Як вона виглядаєУ Києві продають за 10 мільйонів доларів квартиру без ремонту. Як вона виглядаєУ Києві продають квартиру за 10 мільйонів доларів (фото: luxgreat.estate)

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