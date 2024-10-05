Як зробити трендовий макіяж у стилі 90-х: покрокова інструкція та відео

Як відомо, тренди 90-х - це коричнева помада, матові тіні, стрілки.

До речі, коричневу помаду використовували на модних показах, червоних доріжках та просто у повсякденних образах. І восени 2024 року цей відтінок знову на вершині своєї популярності. Помаду коричневого кольору можна використовувати як акцент у мінімалістичному макіяжі, так і як частину яскравого образу.

Як зробити трендовий макіяж у стилі 90-х

Крок 1: Наносимо на обличчя тональний крем відповідного відтінку, розтушовуємо пензлем або косметичним спонжем. Найкраще віддати перевагу матовим текстурам з оксамитовим фінішем.

Крок 2: Вилиці та щоки підкреслюємо бронзером, під очі наносимо консилер.

Крок 3: Замість рум'ян можна використовувати ягідний блиск для губ, який потрібно ретельно розтушувати.

Крок 4: Підготуємо повіки за допомогою бази для тіней. Потім плоским натуральним пензлем наносимо по всій поверхні рухомих повік сірі матові тіні. Цим же кольором проходимося за контуром нижньої повіки.

Крок 5: Коричневими матовими тінями малюємо стрілку на верхній повіці, а потім наносимо туш.

Крок 6: Незвичний тренд 90-х - контраст відтінку олівця для губ та кольору помади. Підкреслюємо контур темно-коричневим олівцем, потім беремо коричневу помаду або блиск світлішого відтінку.

Крок 7: Оформлюємо брови за допомогою олівця. Трохи звужуємо їхню природну ширину і затемнюємо трохи більше звичайного. По можливості заокруглюємо форму, як було актуально, як у 90-х.