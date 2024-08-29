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Рожева помада та яскраві тіні: які тренди макіяжу 80-х повернуться в моду восени 2024 року

Четвер 29 серпня 2024 14:00
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Рожева помада та яскраві тіні: які тренди макіяжу 80-х повернуться в моду восени 2024 року Додайте яскравих фарб за допомогою макіяжу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Як відомо, модні тенденції мають певну циклічність - і те, що носили чи як фарбувалися 20, 30 або навіть 40 років тому наші мами, бабусі та прабабусі, згодом знову стає популярним.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які тенденції макіяжу 80-х повертаються в тренди восени 2024 року.

Рожева помада

Як відомо, рожевий колір був наймоднішим відтінком у 80-ті. Його використання на губах могло бути як панківською заявою, так і вишуканим образом для святкового заходу. Від матових до прозоріших формул - рожева помада була улюбленою для багатьох.

У 2024 році цей тренд відроджується, особливо поєднання рожевого з великою кількістю сяйва.

Рожева помада та яскраві тіні: які тренди макіяжу 80-х повернуться в моду восени 2024 року

Рожевий відтінок підкреслить вашу жіночність (фото: instagram.com/patrickta)

Натуральні брови

Природні брови були стандартом у 80-х, перш ніж надмірне вищипування та тонкі брови стали трендом у 90-х.

У 2024 році доглянуті, густі та легко оформлені гелем або воском брови підкреслять вашу натуральну красу.

Рожева помада та яскраві тіні: які тренди макіяжу 80-х повернуться в моду восени 2024 року

Забудьте про тонкі брови (фото: instagram.com/cgonzalezbeauty)

Кольорова підводка для очей

Якби потрібно було використовувати одне слово, щоб описати макіяж 80-х, це було б слово "кольоровий". Колір був скрізь - рум'яна, помада, тіні для повік і навіть підводка для очей. Смілива, яскрава підводка для очей була ще одним трендом тієї епохи, який доповнював підхід "чим більше, тим краще", коли справа стосувалася краси.

Рожева помада та яскраві тіні: які тренди макіяжу 80-х повернуться в моду восени 2024 року

Не бійтеся додати яскравих фарб у образ (фото: instagram.com/violette_fr)

Рум'яна

Як і у 80-х, найвизначніша тенденція макіяжу 2024 року - яскраві рум'яна. Підберіть для себе відповідний відтінок: рожеві - для імітації природного рум'янцю після тренування або ягідні рум'яна, щоб створити ефект, ніби ви провели малиною по щоках.

Рожева помада та яскраві тіні: які тренди макіяжу 80-х повернуться в моду восени 2024 року

Не забувайте про рум'яна (фото: instagram.com/nikki_makeup)

Яскраві тіні

Як відомо, поєднання ніжно-блакитного відтінку тіней з червоною помадою було наймоднішим у 80-х. У 2024 році можна поекспериментувати з макіяжем очей, додавши один або декілька відтінків тіней.

Рожева помада та яскраві тіні: які тренди макіяжу 80-х повернуться в моду восени 2024 року

Яскравий образ на осінь (фото: instagram.com/violette_fr)

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Також подивіться, як зробити легкий та стильний літній макіяж, який підійде кожній.

Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерів та стилістів: Patrick Ta, Carolina Gonzalez, Violette, Nikki_Makeup.

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