Как сделать трендовый макияж в стиле 90-х: пошаговая инструкция и видео

Как известно, тренды 90-х - это коричневая помада, матовые тени, стрелки.

К слову, коричневую помаду использовали на модных показах, красных дорожках и просто в повседневных образах. И осенью 2024 года этот оттенок снова на пике своей популярности. Помаду коричневого цвета можно использовать, как акцент в минималистическом макияже, так и как часть яркого образа.

Как сделать трендовый макияж в стиле 90-х

Шаг 1: Наносим на лицо тональный крем подходящего оттенка, растушовываем кистью или косметическим спонжем. Лучше всего отдать предпочтение матовым текстурам с бархатным финишем.

Шаг 2: Скулы и щеки подчеркиваем бронзером, под глаза наносим консилер.

Шаг 3: Вместо румян можно использовать ягодный блеск для губ, который необходимо тщательно растушевать.

Шаг 4: Подготавливаем веки с помощью базы для теней. Затем плоской натуральной кистью наносим по всей поверхности подвижных век серые матовые тени. Этим же цветом проходимся по контуру нижнего века.

Шаг 5: Коричневыми матовыми тенями рисуем стрелку на верхнем веке, а затем наносим тушь.

Шаг 6: Необычный тренд 90-х - контраст оттенка карандаша для губ и цвета помады. Подчеркиваем контур темно-коричневым карандашом, затем берем коричневую помаду или блеск более светлого оттенка.

Шаг 7: Оформляем брови с помощью карандаша. Немного сужаем их природную ширину и затемняем чуть больше обычного. По возможности скругляем форму, как было актуально, как в 90-х.