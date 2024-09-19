5 правил вибору червоної помади, щоб відчувати себе богинею

Червона помада ніколи не виходить з моди і дуже часто прикрашає вуста жінок. Її унікальність в тому, що личить вона абсолютно кожній модниці. Проте дехто вважає зовсім інакше через те, що не вміє підбирати правильний відтінок та поєднання.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Eva блог ділиться 5 правилами вибору та використання червоної помади.

Важливо визначити відтінок, який відповідатиме кольоротипу

Можливо, ви частенько чуєте, що варто підбирати речі та косметику під кольоротип. Умовно їх поділяють за порами року, залежно від природніх відтінків шкіри, очей та волосся.

Світлошкірим блондинкам зі світлими очима пасуватимуть нетемні холодні відтінки червоного. Власницям теплого блонду рекомендовано обирати коралові або цегляні кольори. Русявим жінкам підійдуть всі відтінки червоного, а руденьким варто робити вибір на користь вогнисто-червоних.

Світлооким брюнеткам варто придивитися до насичених холодних відтінків, як от винний чи буряковий. А темноокі можуть обирати щось на кшталт бургунді чи марсала. Власниці смаглявої шкіри зосереджуються на теплих відтінках, як теракотовий.

Оберіть "свій" відтінок червоної помади (фото: Freepik)

Акцентуйте на червоному

Важливим правилом є дотримання розподілу акцентів. Якщо ви використовуєте червону помаду у своєму макіяжі, то губи мають бути єдиним яскравим елементом.

Всі інші декоративні продукти варто брати нейтральних чи світлих тонів. Тоді образ буде не перенасиченим, а навпаки збалансованим.

Червона помада любить чистоту

Цей колір помади дуже вимогливий. Його вишуканий вигляд полягає в ідеально рівному нанесенні.

Використовуйте олівець, щоб зробити досконалий контур губ. Він має відповідати тону помади. Якщо контур виходить недостатньо рівним, то підправте його консилером.

Будь-які неточності контуру можуть виглядати як плями, що погіршить ваш образ.

Подбайте про ідеальну шкіру

Червона помада здатна показувати всі недоліки, які є у вашої шкіри обличчя. Тому варто подбати про ідеальний тон.

Використовуйте консилер, пудру чи інші засоби для корекції кольору шкіри. Краще прибрати всі недоліки, щоб червона помада підкреслювала вашу досконалість.

Дотримуйтеся правил вдалого макіяжу з червоною помадою (фото: Freepik)

Добирайте помаду під образ

Звичайно, червоний не той колір, яким варто фарбувати губи щодня. Його використання має відповідати образу та гармонійно доповнювати.

Дуже вдалим рішенням буде поєднання відтінку червоної помади та елементів одягу. Наприклад, ви можете дібрати пояс червоного кольору чи хустинку. Намагайтеся обирати речі так, щоб вони були дуже близькими за відтінками до помади.