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Як зробити, щоб вкладки у Safari закривалися автоматично: перевірений спосіб

Як налаштувати автоматичне закриття вкладок у Safari на iOS (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Одна з цікавих функцій, яку ввели ще в iOS 13, дозволяє позбутися хаосу із забутими вкладками. Користувачеві не доведеться турбуватися про закриття десятків давно вже забутих сторінок.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт iKream, який допомагає усувати неполадки на ваших пристроях Apple.

Що відомо про функцію автоматичного закриття вкладок

Функція автоматичного закриття запущених вкладок з'явилася вперше в iOS 13 та має кілька режимів роботи. Кожен із них дозволяє вибрати конкретний часовий проміжок. Це може бути один день, один тиждень чи один місяць. Після закінчення цього часу Safari самостійно закриватиме відкриті веб-сторінки, тим самим роблячи браузер чистішим.

Як увімкнути автозакриття вкладок у Safari

Відкрийте "Параметри", а потім знайдіть і перейдіть у вкладку Safari.

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У вікні, що відкрилося, перегляньте список доступних розділів до розділу “Вкладки”.

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Тут відкрийте “Закриття вкладок” та виберіть зручний для вас проміжок часу, після якого вкладки будуть закриватися.

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Якщо ви хочете закривати їх самостійно, виберіть "Вручну".

Навіщо закривати вкладки браузера

Підвищена продуктивність

Якщо відкрито занадто багато вкладок, це може уповільнити роботу браузера та підвищити ймовірність його збою. Закриття вкладок, що не використовуються, може допомогти підвищити продуктивність і стабільність.

Зменшення безладдя

Велика кількість відкритих вкладок може утруднити пошук тієї, яка вам потрібна. Закриття вкладок, що не використовуються, може допомогти навести порядок у браузері і полегшити навігацію.

Підвищена безпека

Якщо тримати занадто багато відкритих вкладок, ваш браузер може стати вразливішим для загроз безпеки. Закриття вкладок, що не використовуються, може допомогти знизити ризик злому або зараження шкідливим ПЗ.

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