Как сделать, чтобы вкладки в Safari закрывались автоматически: проверенный способ

Что известно о функции автоматического закрытия вкладок

Функция автоматического закрытия запущенных вкладок появилась впервые в iOS 13 и имеет несколько режимов работы. Каждый из них позволяет выбрать конкретный временной промежуток. Это может быть один день, одна неделя или один месяц. По истечении этого времени Safari будет самостоятельно закрывать открытые веб-страницы, тем самым делая браузер чище.

Как включить автозакрытие вкладок в Safari

Откройте "Настройки", а потом отыщите и перейдите во вкладку Safari.

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В открывшемся окне пролистайте перечень доступных разделов до раздела “Вкладки”.

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Здесь откройте “Закрытие вкладок” и выберите удобный для вас промежуток времени, по истечении которого вкладки будут закрываться.

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Если вы хотите закрывать их самостоятельно, выберите параметр "Вручную".

Зачем закрывать вкладки браузера

Повышенная производительность

Если открыто слишком много вкладок, это может замедлить работу браузера и повысить вероятность его сбоя. Закрытие неиспользуемых вкладок может помочь повысить производительность и стабильность.

Уменьшение беспорядка

Большое количество открытых вкладок может затруднить поиск той, которая вам нужна. Закрытие неиспользуемых вкладок может помочь навести порядок в браузере и облегчить навигацию.

Повышенная безопасность

Если держать слишком много открытых вкладок, ваш браузер может стать более уязвимым для угроз безопасности. Закрытие неиспользуемых вкладок может помочь снизить риск взлома или заражения вредоносным ПО.