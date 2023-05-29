Ця побутова техніка "з'їдає" найбільше електроенергії: на чому можна заощадити

За деякими оцінками, майже 40 пристроїв споживають більшу частину енергії у будинку. Щороку вони збільшують ваші рахунки за електроенергію. Дуже важливо вимкнути деякі пристрої, доки ви ними не користуєтеся.

Які прилади споживають найбільше електроенергії?

На чолі списку стоять холодильник чи морозильник. Після них йде телевізор, аудіосистема, ігрова приставка або екран комп'ютера. Зверніть особливу увагу, що телевізор зі світлодіодною технологією споживає на 25% менше енергії, ніж LCD, і до 40% менше, ніж плазмові екрани.

Також не забувайте часто відключати бойлер, пральну та посудомийну машини. Вони також збільшують споживання.

Вам може здатися стомлюючим необхідність постійно відключати всі ці пристрої. Але незабаром це буде вашою звичкою. Принаймні намагайтеся відключати пристрої від розеток, коли ви вирушаєте в подорож, наприклад, або навіть у вихідні.

Чи споживає енергію підключена зарядка?

Різниця буде не дуже помітна протягом місяця чи двох. Але через деякий час, якщо ви тримаєте зарядні пристрої для телефонів постійно підключеними до мережі, навіть не використовуючи їх, це відображатиметься в рахунку.

Зокрема, ці зарядні пристрої оснащені декількома інтегральними схемами із внутрішньою мідною котушкою, яка передає залишковий струм, необхідний для мобільного телефону (зарядні пристрої навіть перетворюють змінну електрику). Таким чином, навіть при видаленні смартфона із зарядки ланцюг не відключається повністю від розетки. Результат: ваш зарядний пристрій, як і раніше, споживає енергію. Отже, постарайтеся систематично виймати його з розетки, коли його не використовуєте.

Чи варто відключати всі електроприлади для економії енергії?

Так, розумніше висмикнути їх із розетки. У більшості домашніх господарств електронні пристрої споживають багато енергії. І це навіть коли вони знаходяться в режимі очікування або зовсім вимкнені. Це особливо стосується телевізорів, комп'ютерів, принтерів та аудіопристроїв.

І, якщо ви хочете уникнути раптового відключення електроенергії, було б розумніше не залишати їх все підключеними до мережі одночасно, особливо коли вони не використовуються. Важливий момент: відключаючи їх від мережі, ви навіть продовжуєте термін служби.