Как сделать так, чтобы меньше платить за свет: проверенные советы

В Украине с 1 июня повысят плату с населения на электроэнергию. Новый тариф будет составлять 2,64 гривен/кВт-час. До этого тариф для потребителей, которые использовали до 250 кВт-ч в месяц, составлял1,44 грн/кВт-час, а потребители, использующие более 250 кВт-ч, платили 1,68 грн/кВт-час.

Как не платить большие деньги за свет и экономить на платежках - читайте в материале Styler.

Советы, как экономить электроэнергию

Самое важное правило - это выключать после себя свет и электроприборы, которыми вы не пользуетесь. Конечно, это не касается холодильника. Если вы будете следить за этим, то сумма в платежках значительно уменьшится.

Кроме того, если у вас есть возможность, купите бытовую технику с классом энергоэффективности "А+", что позволит меньше платить за потребление электроэнергии. Это касается холодильников, бойлеров, стиральных машин, обогревателей зимой.

Когда же техника уже приобретена – следует внимательно соблюдать рекомендации производителя, что позволит существенно экономить при ее эксплуатации. Например, не стоит набирать полный электрочайник, если вам нужна всего лишь чашка чая. А холодильник лучше размещать у внешней стены, вдали от нагревательных приборов типа плиты или радиаторов отопления.

Замените обычные старые лампочки на современные: энергосберегающие или светодиодные. Конечно, их покупка для всего дома будет стоить не мало (в сравнении с лампами накаливания), но зато экономия составит до 30% потребляемой электроэнергии, а прослужат они вам от 2 до 4 лет.

Когда пользоваться электричеством дешевле

Сейчас украинцам стали приходить уведомления от ДТЕК с предложением бесплатно установить счетчики "день-ночь". Не упускайте эту возможность. Дешевле всего пользоваться электричеством в период с 23:00 до 7:00, если у вас установлен "ночной тариф".

Помните о тихих "поедателях" света

Немногие из нас задумываются, какое количество бытовых утсройств в доме находится в постоянном режиме ожидания. Это - телевизоры, компьютеры, принтеры, ксероксы и ноутбуки, духовки и посудомоечные машины, микроволновки, мультиварки и хлебопечки и многие другие незаметные потребители электроэнергии.

А все они изо дня в день потребляют электричество, и в случае, когда такие приборы в розетку будут включаться только по мере необходимости, экономия электроэнергии в годовом перерасчете будет существенной. При выходе из дома подумайте, может, стоит выключить те девайсы, которые не нужны вам.