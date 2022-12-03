Як зробити так, щоб авокадо швидко дозрів: знадобиться дві хвилини

Авокадо дуже часто продається в магазинах незрілим, на дотик він дуже твердий. Але є простий спосіб зробити цей плід стиглим.
У виданні Sante Plus поділилися лайфхаком швидкого дозрівання цього плоду. Рішення просте і займе кілька хвилин.
Крім того, що вони смачні, у цих плодів чудові поживні властивості. Авокадо називають суперпродуктом. У ньому містяться такі вітаміни, як Е, С, В6, клітковина, мідь чи навіть фолієва кислота.
Також ці плоди є джерелом антиоксидантних та протизапальних сполук. Вживання авокадо сприяє здоров'ю кишечника, а також підтримує здорову вагу тіла.
Для цього способу вам знадобиться мікрохвильова піч. Тепер розповімо про кроки, які потрібно зробити.
Після цього овоч готовий до вживання.
Читайте також, як швидко розрізати авокадо на четвертинки.
Додамо також, що цей продукт виявляли і ряд протипоказань .