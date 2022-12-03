Як зробити так, щоб авокадо швидко дозрів: знадобиться дві хвилини

У чому користь авокадо?

Крім того, що вони смачні, у цих плодів чудові поживні властивості. Авокадо називають суперпродуктом. У ньому містяться такі вітаміни, як Е, С, В6, клітковина, мідь чи навіть фолієва кислота.

Також ці плоди є джерелом антиоксидантних та протизапальних сполук. Вживання авокадо сприяє здоров'ю кишечника, а також підтримує здорову вагу тіла.

Як зробити авокадо стиглим?

Для цього способу вам знадобиться мікрохвильова піч. Тепер розповімо про кроки, які потрібно зробити.

Насамперед, добре вимийте авокадо.

Проколіть його ножем, вилкою або зубочисткою.

Розріжте його навпіл і видаліть серцевину.

Потім загорніть кожну половинку в харчову плівку, придатну для використання в мікрохвильовій печі. Не затягуйте дуже сильно, щоб фрукти не вибухнули.

Встановіть мікрохвильову піч на низький температурний режим, якщо вона потужна. Або встановіть її на середню потужність.

Помістіть авокадо в мікрохвильову піч на 30 секунд.

Як тільки він стане м'яким, дістаньте його з духовки та помістіть загорнуті половинки під холодну проточну воду.

Після цього овоч готовий до вживання.