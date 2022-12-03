Как сделать так, чтобы авокадо быстро дозрел: понадобится две минуты

В чем польза авокадо?

Помимо того, что они вкусные, у этих плодов потрясающие питательные свойства. Авокадо называют суперпродуктом. В нем содержатся такие витамины, как Е, С, В6, клетчатка, медь или даже фолиевая кислота.

Также эти плоды являются источником антиоксидантных и противовоспалительных соединений. Употребление авокадо способствует здоровью кишечника, а также поддерживает здоровый вес тела.

Как сделать авокадо спелым?

Для этого способа вам понадобится микроволновая печь. Теперь расскажем по шагам, что нужно сделать.

Прежде всего, хорошо вымойте авокадо.

Проколите его ножом, вилкой или зубочисткой.

Разрежьте его пополам и удалите сердцевину.

Затем заверните каждую половинку в пищевую пленку, пригодную для использования в микроволновой печи. Не затягивайте слишком сильно, чтобы фрукты не взорвались.

Установите микроволновую печь на низкий температурный режим, если она мощная. Либо установите ее на среднюю мощность.

Поместите авокадо в микроволновую печь на 30 секунд.

Как только он станет мягким, достаньте его из духовки и поместите завернутые половинки под холодную проточную воду.

После этого овощ готов к употреблению.