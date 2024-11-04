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Як зробити стрілку тінями: простий лайфхак, який повторить кожна (відео)

Понеділок 04 листопада 2024 07:15
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Як зробити стрілку тінями: простий лайфхак, який повторить кожна (відео) Як малювати стрілку тінями (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Багато хто не знає, як малювати стрілку на повіках тінями. Однак саме цей прийом допомагає зробити ацент на очах і не вимагає використання рідкого лайнера.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блогерку з ніком "gewdgirl", яка поділилася лайфхаком у Instagram, розповідає, як легко зробити стрілку тінями і бути наймоднішою.

Розтушована стрілка тінями

Для створення ідеальної стрілки вам знадобляться:

  • консилер
  • тіні
  • олівець для очей
  • накладні вії (за бажанням)
  • косметичний скотч
  • пензлики
  • туш.

Почнемо малювати стрілки. Закріпіть на повіках спеціальний скотч (як показано на відео). Далі обирайте максимально світлі відтінки, ними потрібно зафарбувати повіки. Не бійтеся вивести тіні до контуру брів.

Потім обирайте світло-коричневі відтінки і починайте крок за кроком промальовувати стрілку. Поступово затемнюйте лінію, проте не поспішайте переходити одразу від світлого до темного, дотримуйтесь "золотої середини".

Як зробити стрілку тінями: простий лайфхак, який повторить кожна (відео)

Як намалювати стрілки тінями (колаж: РБК-Україна)

Коли ви зрозумієте, що вже промалювали стрілку, беріть темніші відтінки. Використовуйте пензлик, щоб "стерти" всі межі, стрілка не повинна бути чіткою. Увесь сенс тіней у тому, щоб ви зуміли "протягнути" малюнок від середини ока і вийшли за повіки, але при цьому не створили чіткої лінії.

Після цього (повторюйте лайфхак як показано на відео), промалюйте лінії на внутрішніх куточках очей білим олівцем. А далі або додавайте чорний лайнер, щоб стрілка усе ж отримала чіткі лінії, або залишайте все як є, щоб досягти "димчастого" ефекту.

Як зробити стрілку тінями: простий лайфхак, який повторить кожна (відео)

Стрілки без підведення (колаж: РБК-Україна)

Далі, за бажанням, приклеюйте накладні вії та не забувайте використовувати туш.

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