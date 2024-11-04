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Как сделать стрелку тенями: простой лайфхак, который повторит каждая (видео)

Понедельник 04 ноября 2024 07:15
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Как сделать стрелку тенями: простой лайфхак, который повторит каждая (видео) Как рисовать стрелку тенями (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Многие не знают, как рисовать стрелку на веках тенями. Однако именно этот прием помогает сделать акцент на глаза и не требует использования жидкого лайнера.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блогершу с ником "gewdgirl", которая поделилась лайфхаком в Instagram, рассказывает, как легко сделать стрелку тенями и быть самой модной.

Растушеванная стрелка тенями

Для создания идеальной стрелки вам понадобятся:

  • консилер
  • тени
  • карандаш для глаз
  • накладные ресницы (по желанию)
  • косметический скотч
  • кисточки
  • тушь.

Начнем рисовать стрелки. Закрепите на веках специальный скотч (как показано на видео). Далее выбирайте максимально светлые оттенки, ими нужно закрасить все веко. Не бойтесь вывести тени до контура бровей.

Потом выбирайте светло-коричневые оттенки и начинайте пошагово прорисовывать стрелку. Постепенно затемняйте линию, однако не торопитесь переходить сразу от светлого к темному, придерживайтесь "золотой середины".

Как сделать стрелку тенями: простой лайфхак, который повторит каждая (видео)

Как нарисовать стрелки тенями (коллаж: РБК-Украина)

Когда вы поймете, что уже прорисовали стрелку, берите более темные оттенки. Используйте кисть, чтобы "стереть" все границы, стрелка не должна быть четкой. Вся суть теней в том, чтобы вы сумели "протянуть" рисунок от середины глаза и вышли за веко, но при этом не создали четкую линию.

После этого (повторяйте лайфхак как показано на видео), сделайте акцент на внутренних уголках глаз белым карандашом. А далее либо добавляйте черный лайнер, чтобы стрелка все-таки получила четкие линии, либо оставляйте все как есть, чтобы добиться "дымчатого" эффекта.

Как сделать стрелку тенями: простой лайфхак, который повторит каждая (видео)

Стрелки без подводки (коллаж: РБК-Украина)

Далее, по желанию, приклеивайте накладные ресницы и не забывайте использовать тушь.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как стилизовать классические брюки.

Помимо этого, читайте, как сделать трендовый макияж в цвете бургунди.

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