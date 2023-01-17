Як зробити стійкий макіяж, який буде триматись весь день: це має бути у кожної дівчини

Що зробить макіяж стійким

Зазвичай дівчата наносять тональний спонжиком, пензликом або навіть пальцем. Однак, спочатку потрібно правильно підготувати шкіру до макіяжу.

Візажисти рекомендують заздалегідь зробити легке скрабування, щоб прибрати можливе лущення. Запорука стійкості макіяжу - праймер. Якщо шкіра жирна і макіяж швидко пливе, перед нанесенням тону можна нанести тонким шаром трохи розсипчастої пудри.

Потім тональний крем потрібно зафіксувати пудрою. Через хвилин 10 можна розпочинати скульптування, також комбінуючи техніки: кремову текстуру покривати сухою.

Нашарування правильних зволожувальних кремів і праймерів дійсно впливає не тільки на стійкість макіяжу, але і на результат. Спочатку обираємо якісну базу, яку варто буде нанести поверх звичайного зволожувального крему, створюючи основу для інших засобів. Від правильного вибору крему залежить те, як буде лежати і триматися тональний крем.

Основу для макіяжу найкраще наносити спонжем. Почніть з нанесення на лоб, потім на щоки та підборіддя. Також не соромтеся наносити його на повіки для кращої фіксації тіней.

В кінці макіяжу для більш стійкого ефекту можна використати спрей-фіксатор для макіяжу.

Стійкий макіяж займає більше часу, ніж повсякденний. Це варто взяти до уваги перед плануванням святкового дня.

Якщо у вас є водостійкі та водовідштовхувальні засоби, то можна їх використати для створення стійкого макіяжу.