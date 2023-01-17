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Как сделать стойкий макияж, который будет держаться весь день: это должно быть у каждой девушки

Как сделать стойкий макияж (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Правильный макияж удается не каждой девушке. Необходимо соблюдать определенные правила, чтобы получить стойкий и безупречный макияж, который будет держать весь день.

Об этом пишет SantePlus.

Что сделает макияж устойчивым

Обычно девушки наносят тональной спонжиком, кисточкой или даже пальцем. Однако сначала нужно правильно подготовить кожу к макияжу.

Визажисты рекомендуют заранее сделать легкое скрабование, чтобы убрать возможное шелушение. Залог устойчивости макияжа - праймер. Если кожа жирная и макияж быстро плывет, перед нанесением тона можно нанести тонким слоем чуть-чуть рассыпчатой пудры.

Затем тональный крем следует зафиксировать пудрой. Через минут 10 можно начинать скульптирование, а также комбинируя техники: кремовую текстуру покрывать сухой.

Наслоение правильных увлажняющих кремов и праймеров действительно влияет не только на стойкость макияжа, но и на результат. Сначала выбираем качественную базу, которую нужно будет нанести поверх обычного увлажняющего крема, создавая основу для других средств. От правильного выбора крема зависит то, как будет лежать и держаться тональный крем.

Основу для макияжа лучше всего наносить спонжем. Начните с нанесения на лоб, затем на щеки и подбородок. Также не стесняйтесь наносить его на веки для лучшей фиксации теней.

В конце макияжа для более стойкого эффекта можно использовать спрей-фиксатор для макияжа.

Устойчивый макияж занимает больше времени, чем обычный. Это следует принять во внимание перед планированием праздничного дня.

Если у вас есть водостойкие и водоотталкивающие средства, то можно использовать для создания устойчивого макияжа.

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