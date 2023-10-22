ua en ru
Нд, 22 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як зробити стабільний інтернет під час виключення світла: покрокова інструкція

Неділя 22 жовтня 2023 13:38
UA EN RU
Як зробити стабільний інтернет під час виключення світла: покрокова інструкція Як зробити стабільний інтернет під час блекаутів (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Під час відключення світла для багатьох виникає питання, як продовжити роботу чи навчання без стабільного інтернету. Минулого року українці вигадували безліч ноу-хау, як зберегти сигнал інтернету під час блекаутів, але основна проблема була в якості сигналу провайдеру.

Як зробити інтернет стабільним під час вимкнення світла та залишатися на зв'язку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення Мінцифри у Telegram.

Як повідомляють у Мінцифри, зараз йде активна підготовка до зими та можливих відключень світла.

"Разом з операторами та провайдерами працюємо, щоб зробити знеструмлення максимально непомітними для українців", - повідомили у відомстві.

У підготовку входить забезпечення провайдерів системами резервного живлення та розробка плану дії під час блекаутів.

Додатково для українців підготували інструкцію на випадок екстремальних ситуацій, яку можна зберегти.

Крок 1. Уточніть у вашого провайдера, чи перейшов він на енергоощадні інтернет-мережі за технологією xPON.

Крок 2. Резервне підключення.

Якщо перейшов: Придбайте повербанк для Wi-Fi роутера та USB DС-кабель. Щоб заживити роутер від повербанку. Все, тепер ви зможете залишатися вдома онлайн не тільки під час віялових відключень світла, а протягом тривалого знеструмлення.

Якщо не перейшов: Знайдіть найближчого провайдера з xPON мережею та подайте заявку для підключення. Щоб прискорити цей процес, скооперуйтеся з сусідами.

Далі придбайте повербанк для Wi-Fi - роутера та USB DC-кабель, щоб заживити роутер від повербанку. Ось і все - тепер ви зможете користуватися інтернетом навіть під час відключення світла.

Як зробити стабільний інтернет під час виключення світла: покрокова інструкціяСкриншот

До речі, раніше ми писали про те, про які корисні функції вашого Wi-Fi роутера ви точно не знали.

А також розповідали про те, як поставити роутер так, щоб інтернет був у всій квартирі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Інтернет роутер