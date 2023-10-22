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Как сделать стабильный интернет при отключении света: пошаговая инструкция

Воскресенье 22 октября 2023 13:38
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Как сделать стабильный интернет при отключении света: пошаговая инструкция Как сделать стабильный интернет во время блэкаутов (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

При отключении света для многих возникает вопрос, как продолжить работу или обучение без стабильного интернета. В прошлом году украинцы придумывали множество ноу-хау, как сохранить сигнал интернета во время блекаутов, но основная проблема была в качестве сигнала провайдеру.

Как сделать интернет стабильным при выключении света и оставаться на связи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Минцифры в Telegram.

Как сообщают в Минцифры, сейчас идет активная подготовка к зиме и возможным отключениям света.

"Вместе с операторами и провайдерами работаем, чтобы сделать обесточивание максимально незаметным для украинцев", - сообщили в ведомстве.

В подготовку входит обеспечение провайдеров системами резервного питания и разработка плана действия во время блекаутов.

Дополнительно для украинцев подготовили инструкцию на случай экстремальных ситуаций, которую можно сохранить.

Шаг 1. Уточните у вашего провайдера, перешел ли он на энергосберегающие интернет-сети по технологии xPON.

Шаг 2. Резервное подключение.

Если перешел: Покупайте повербанк для Wi-Fi роутера и USB DС-кабель. Чтобы заживить роутер от повербанка. Все, теперь вы сможете оставаться дома онлайн не только во время веерных отключений света, а в течение длительного обесточивания.

Если не перешел: Найдите ближайшего провайдера с xPON сетью и подайте заявку на подключение. Чтобы ускорить этот процесс, скооперируйте с соседями.

Далее приобретите повербанк для Wi-Fi - роутера и USB DC-кабель, чтобы заживить роутер от повербанка. Вот и все - теперь вы сможете пользоваться интернетом даже во время отключения света.

Как сделать стабильный интернет при отключении света: пошаговая инструкцияСкриншот

Кстати, раньше мы писали о том, о каких полезных функциях вашего Wi-Fi роутера вы точно не знали.

А также говорили о том, как поставить роутер так, чтобы интернет был во всей квартире.

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