Як зробити справжні кримські янтики: оригінальний рецепт від шеф-кухаря

Янтики - це пиріжки з прісного тіста, начинені пряною бараниною чи яловичиною, які за формою дуже нагадують чебуреки. Це одна з популярних буденних страв киримли. Краї янтиків обрізають спеціальним ножем, який надає їм характерної хвилястої форми. Печуть янтики без жиру, на гарячій сковороді. І вже готові їх змащують маслом.

Як готувати янтики по рецепту шеф-кухаря з Криму Халіла Халілова, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Shuba.

Що вам знадобиться:

Борошно пшеничне - 730 г

Вода - 300 мл

Курдючний жир - 50 г

Оливкова олія Extra Virgin - 100 мл

Баранина - 220 г

Цибуля жовта ріпчаста - 250 г

Сіль - 1 ст. ложка

Сир сулугуні - 500 г

Масло вершкове - 100 г

Як готувати янтики

Просійте борошно в глибоку миску. В центрі зробіть заглиблення, влийте туди воду та оливкову олію. Замісіть туге тісто, скачайте з нього кулю та залиште відпочивати на 30-40 хвилин.

Тим часом підготуйте начинки. Баранину поріжте шматочками та змеліть в м’ясорубці разом з цибулею та курдючним жиром. Додайте сіль, добре вимішайте. Сулугуні натріть на буряковій тертці.

Тісто розділіть на дві частини та скачайте у формі ковбасок. Кожну з них розділіть на 10 шматочків вагою по 50 грамів. Розкачайте шматочок тіста в коло діаметром приблизно 20 сантиметрів, посередині викладіть 2 столові ложки начинки на ваш вибір, приблизно 50 грамів м’ясної чи сирної.

Складіть лист розкачаного тіста навпіл, формуючи янтик. Обережно притисніть краї, переконайтеся, що вони щільні. Підрівняйте форму за допомогою спеціального ножа, який кримські татари називають чигирик, але можна скористатися й звичайним ножем.

Коли всі янтики будуть готовими до смаження, поставте пательню з антипригарним покриттям на середній вогонь і добре розігрійте. Викладайте одразу по 2 штуки. На поверхні янтика, почнуть з’являтися пухирці, а тісто підніметься догори - це знак, що настав час перевертати його на інший бік. Готовий янтик має злотавий колір з темними припеченими пухирцями.