Как сделать настоящие крымские янтики: оригинальный рецепт от шеф-повара

Янтики – это пирожки из пресного теста, начиненные пряной бараниной или говядиной, по форме очень напоминающие чебуреки. Это одно из популярных обыденных блюд киримлы. Края янтиков обрезают специальным ножом, который придает им характерную волнистую форму. Пекут янтики без жира, на горячей сковороде. И уже готовые их смазывают маслом.

Как готовить янтики по рецепту шеф-повара из Крыма Халила Халилова, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Shuba.

Что вам понадобится:

Мука пшеничная - 730 г

Вода - 300 мл

Курдючный жир - 50 г

Оливковое масло Extra Virgin - 100 мл

Баранина - 220 г

Лук желтый репчатый - 250 г

Соль - 1 ст. ложка

Сыр сулугуни - 500 г

Масло сливочное - 100 г

Как готовить янтики

Просейте муку в глубокую миску. В центре произведите углубление, влейте туда воду и оливковое масло. Замесите тугое тесто, скатайте с него шар и оставьте на 30-40 минут отдыхать.

Тем временем подготовьте начинки. Баранину порежьте кусочками и измельчите в мясорубке вместе с луком и курдючным жиром. Добавьте соль, хорошо перемешайте. Сулугуни натрите на свекольной терке.

Тесто разделите на две части и скатайте в виде колбасок. Каждую из них разделите на 10 кусочков весом по 50 грамм. Раскатайте кусочек теста в круг диаметром примерно 20 сантиметров, посередине выложите 2 столовые ложки начинки по вашему выбору, примерно 50 граммов мясной или творожной.

Сложите лист раскатанного теста пополам, формируя янтик. Осторожно прижмите края, убедитесь, что они плотные. Подровняйте форму с помощью специального ножа, который крымские татары называют чигириком, но можно воспользоваться и обычным ножом.

Когда все янтики будут готовы к жарке, поставьте сковороду с антипригарным покрытием на средний огонь и хорошо разогрейте. Выкладывайте сразу по 2 штуки. На поверхности янтика, начнут появляться пузырьки, а тесто поднимется вверх - это знак, что пора переворачивать его на другую сторону. Готовый янтик имеет злотый цвет с темными припеченными пузырьками.