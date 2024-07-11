Як зробити ваш смартфон потужним ігровим девайсом

Сьогодні смартфони стають все більш потужними та функціональними, надаючи користувачам можливість грати у складні та вимогливі ігри. Однак, щоб дійсно розкрити їхній потенціал як ігрових пристроїв, необхідно правильно налаштувати та оптимізувати свій гаджет.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як прокачати свій смартфон до максимуму, щоб без проблем грати в ігри.

Як оптимізувати Android для ігор

Перейдіть на мережу Wi-Fi 2,4 ГГц

Зазвичай усі маршрутизатори Wi-Fi, випущені кілька років тому, підтримують мережі Wi-Fi як 2,4 ГГц, так і 5 ГГц. Майже всі мобільні телефони на базі Android тепер пропонують швидше мережі Wi-Fi, починаючи з мережі 5 ГГц, що також впливає на швидкість інтернету.

Особливо, якщо ви граєте на телефоні, який знаходиться далеко від маршрутизатора, то перемикання на мережу Wi-Fi 2,4 ГГц, безумовно, істотно вплине, забезпечивши виняткову швидкість інтернету.

Видаліть додатки з пам'яті

По-перше, важливо відзначити, що ця порада не підходить для всіх телефонів з обсягом оперативної пам'яті понад 8 ГБ. В багатьох бюджетних і середньоцінових моделях обсяг пам'яті може знижуватися під час гри в об'ємні ігри, такі як BGMI або Genshin Impact.

Тому, перед запуском будь-якої гри, не забувайте закривати всі додатки, щоб уникнути падіння продуктивності.

Вимкніть режим енергозбереження

Зазвичай, всі смартфони Android автоматично включають цей найпростіший спосіб економії енергії, коли заряд батареї знижується. Ваш телефон також, швидше за все, скоротить анімацію, обчислювальну потужність та багато іншого, щоб пристрій залишався увімкненим протягом максимального періоду часу.

Щоб запобігти цій проблемі, не забудьте вимкнути режим енергозбереження перед запуском будь-якої гри або вимкніть його одночасно.

Як оптимізувати iPhone для ігор

Як затятий геймер iPhone, ви завжди шукаєте способи оптимізувати продуктивність гри та отримати максимум від ігрового досвіду. Існує кілька порад експертів, які допоможуть вам покращити ігровий досвід iPhone:

Оновіть свій iPhone та ігри

Підтримка iPhone та ігор в актуальному стані має вирішальне значення для оптимальної продуктивності. Розробники ігор часто випускають оновлення, які містять виправлення помилок, оптимізацію продуктивності та нові функції.

Аналогічно Apple періодично випускає оновлення iOS, які можуть поліпшити загальну продуктивність і стабільність системи. Обов'язково регулярно перевіряйте наявність оновлень у App Store та додатку "Налаштування" на вашому iPhone та встановлюйте їх, щоб переконатися, що ви використовуєте останні версії як програмного забезпечення iPhone, так і ігор.

Закрийте непотрібні додатки

Запуск кількох застосунків у фоновому режимі може вплинути на продуктивність вашого iPhone, включаючи ігри. Закрийте всі непотрібні додатки, що працюють у фоновому режимі, щоб звільнити системні ресурси та забезпечити максимальну продуктивність для гри.

Ви можете зробити це, провівши пальцем вгору від нижньої частини екрана (або двічі натиснувши кнопку "Додому" на старих моделях iPhone), щоб відкрити перемикач додатків, потім проведіть пальцем вліво або вправо, щоб знайти додаток, який ви хочете закрити, і проведіть пальцем вгору або за межами екрана, щоб закрити його.

Налаштуйте параметри графіки та продуктивності

Багато ігор пропонують параметри графіки та продуктивності, які можна налаштувати для оптимізації ігрового процесу на вашому iPhone. Наприклад, можна знизити параметри графіки або зменшити частоту кадрів, щоб поліпшити продуктивність, особливо на старих моделях iPhone.

Поекспериментуйте з різними налаштуваннями, щоб знайти правильний баланс між продуктивністю та візуальною якістю для вашого пристрою. Зазвичай ви можете отримати доступ до цих опцій у параметрах гри або меню налаштувань.

Увімкніть режим "Не турбувати"

Повідомлення та оповіщення можуть заважати вашому ігровому процесу та впливати на продуктивність. Увімкнення режиму "Не турбувати" може допомогти вам уникнути переривань під час ігрових сесій.

Ви можете активувати режим "Не турбувати", провівши пальцем вниз від правого верхнього кута екрана, щоб відкрити Центр керування, а потім натиснувши значок "місяць". Це відключить вхідні дзвінки та повідомлення під час гри, що дозволить вам зосередитись на грі без будь-яких перешкод.

Звільніть місце для зберігання

Наявність достатнього місця для зберігання на iPhone має важливе значення для оптимальної продуктивності гри. Ігри часто вимагають значного обсягу місця для зберігання, і захаращений iPhone з обмеженим сховищем може вплинути на продуктивність.

Регулярно очищайте свій iPhone, видаляючи непотрібні додатки, фотографії та файли, щоб звільнити місце для зберігання. Ви також можете вивантажити додатки, що не використовуються, або використовувати хмарні сховища для зберігання файлів і даних, звільняючи більше місця для ваших ігор.

Використовуйте ігрові аксесуари

Ігрові аксесуари можуть значно покращити ігровий досвід iPhone. Перегляньте можливості використання зовнішніх контролерів, геймпадів або ігрових захоплень, сумісних з вашим iPhone, щоб поліпшити контроль і точність в іграх.

Ці аксесуари можуть забезпечити більш захоплюючий та комфортний ігровий досвід, особливо для ігор, які потребують точних рухів або тривалих ігрових сесій.

Використовуйте ігрові аксесуари, щоб грати без проблем (фото: AppleInsider)