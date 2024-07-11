Как сделать ваш смартфон мощным игровым девайсом

Сегодня смартфоны становятся все более мощными и функциональными, предоставляя пользователям возможность играть в сложные и требовательные игры. Однако, чтобы действительно раскрыть их потенциал как игровых устройств, необходимо правильно настроить и оптимизировать свой гаджет.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как прокачать свой смартфон до максимума, чтобы без проблем играть в игры.

Как оптимизировать Android для игр

Переключитесь на сеть Wi-Fi 2,4 ГГц

Обычно все маршрутизаторы Wi-Fi, выпущенные несколько лет назад, поддерживают сети Wi-Fi как 2,4 ГГц, так и 5 ГГц. Почти все мобильные телефоны на базе Android теперь предлагают более быстрые сети Wi-Fi, начиная с сети 5 ГГц, что также влияет на скорость интернета.

Особенно, если вы играете на телефоне, который находится далеко от маршрутизатора, то переключение на сеть Wi-Fi 2,4 ГГц, безусловно, окажет существенное влияние, обеспечив исключительную скорость интернета.

Удалите приложения из памяти

Во-первых, важно отметить, что этот совет не подходит для всех телефонов с объемом оперативной памяти более 8 ГБ. Во многих бюджетных и среднеценовых моделях объем памяти может снижаться во время игры в объемные игры, такие как BGMI или Genshin Impact.

Поэтому, перед запуском любой игры, не забывайте закрывать все приложения, чтобы избежать падения производительности.

Отключите режим энергосбережения

Обычно все смартфоны Android автоматически включают этот самый простой способ экономии энергии, когда заряд батареи снижается. Ваш телефон также, скорее всего, сократит анимацию, вычислительную мощность и многое другое, чтобы устройство оставалось включенным в течение максимального периода времени.

Чтобы предотвратить эту проблему, не забудьте отключить режим энергосбережения перед запуском любой игры или отключите его одновременно.

Как оптимизировать iPhone для игр

Как заядлый геймер iPhone, вы всегда ищете способы оптимизировать производительность игры и получить максимум от игрового опыта. Существует несколько советов экспертов, которые помогут вам улучшить игровой опыт iPhone:

Обновите свой iPhone и игры

Поддержка iPhone и игр в актуальном состоянии имеет решающее значение для оптимальной производительности. Разработчики игр часто выпускают обновления, которые содержат исправления ошибок, оптимизацию производительности и новые функции.

Аналогично, Apple периодически выпускает обновления iOS, которые могут улучшить общую производительность и стабильность системы. Обязательно регулярно проверяйте наличие обновлений в App Store и приложении "Настройки" на вашем iPhone и устанавливайте их, чтобы убедиться, что вы используете последние версии как программного обеспечения iPhone, так и игр.

Закройте ненужные приложения

Запуск нескольких приложений в фоновом режиме может повлиять на производительность вашего iPhone, включая игры. Закройте все ненужные приложения, работающие в фоновом режиме, чтобы освободить системные ресурсы и обеспечить максимальную производительность для вашей игры.

Вы можете сделать это, проведя пальцем вверх от нижней части экрана (или дважды нажав кнопку "Домой" на старых моделях iPhone), чтобы открыть переключатель приложений, затем проведите пальцем влево или вправо, чтобы найти приложение, которое вы хотите закрыть, и проведите пальцем вверх или за пределы экрана, чтобы закрыть его.

Настройте параметры графики и производительности

Многие игры предлагают параметры графики и производительности, которые можно настроить для оптимизации игрового процесса на вашем iPhone. Например, вы можете снизить параметры графики или уменьшить частоту кадров, чтобы улучшить производительность, особенно на старых моделях iPhone.

Поэкспериментируйте с различными настройками, чтобы найти правильный баланс между производительностью и визуальным качеством для вашего устройства. Обычно вы можете получить доступ к этим опциям в параметрах игры или меню настроек.

Включите режим "Не беспокоить"

Уведомления и оповещения могут мешать вашему игровому процессу и влиять на производительность. Включение режима "Не беспокоить" может помочь вам избежать прерываний во время игровых сессий.

Вы можете активировать режим "Не беспокоить", проведя пальцем вниз от верхнего правого угла экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем нажав значок "луна". Это отключит входящие звонки, сообщения и уведомления во время игры, что позволит вам сосредоточиться на игре без каких-либо помех.

Освободите место для хранения

Наличие достаточного места для хранения на вашем iPhone имеет важное значение для оптимальной производительности игры. Игры часто требуют значительного объема места для хранения, и загроможденный iPhone с ограниченным хранилищем может повлиять на производительность.

Регулярно очищайте свой iPhone, удаляя ненужные приложения, фотографии и файлы, чтобы освободить место для хранения. Вы также можете выгрузить неиспользуемые приложения или использовать облачные хранилища для хранения файлов и данных, освобождая больше места для ваших игр.

Используйте игровые аксессуары

Игровые аксессуары могут значительно улучшить игровой опыт iPhone. Рассмотрите возможность использования внешних контроллеров, геймпадов или игровых захватов, совместимых с вашим iPhone, чтобы улучшить контроль и точность в играх.

Эти аксессуары могут обеспечить более захватывающий и комфортный игровой опыт, особенно для игр, требующих точных движений или продолжительных игровых сессий.

Используйте игровые аксессуары, чтобы играть без проблем (фото: AppleInsider)