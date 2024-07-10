Точність та швидкість у ваших руках. 10 найкращих ігрових мишок 2024 року

У світі геймінгу кожен рух та кожне натискання мають значення. Ідеальна ігрова миша здатна підвищити вашу продуктивність та занурити вас у гру з головою. У 2024 році технології досягли нових висот, пропонуючи неймовірну точність та блискавичну швидкість.

Про 10 найкращих ігрових мишей, які допоможуть вам досягти максимальних результатів, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт TechRadar , що спеціалізується на новинах, оглядах та рекомендаціях щодо технологій.

Razer Basilisk V3 Pro

Ціна: 7 999 гривень

Завдяки Razer Basilisk V3 Pro пошук ігрової миші, яка відповідає всім вашим вимогам (або принаймні більшості з них), більше не є складним завданням. Ця бездротова ігрова миша не скупиться на функції, вміщуючи всі життєво важливі характеристики, про які тільки можуть мріяти геймери, в зручному і надійному форм-факторі.

Basilisk V3 Pro не тільки переповнена функціями, починаючи від RGB-підсвічування, 11 програмованих кнопок. Вона також має бездротову зарядку наступного покоління та вражає своєю продуктивністю.

Вона справді швидка, незважаючи на те, що трохи важкувата. Крім того, її використання більш комфортне, ніж у конкурентів.

Basilisk V3 Pro трохи дорога, а за бездротову зарядку доведеться доплатити. Однак ця ігрова миша коштує кожного витраченої гривні і, безумовно, є найкращою ігровою мишею на сьогоднішній день.

Плюси:

Відмінна ергономіка

Висока продуктивність, безліч функцій

Тривалий термін служби батареї

Мінуси:

Трохи важкувата

Бездротова зарядка коштує додаткових грошей

Razer Basilisk V3 Pro (фото: TechRadar)

Cooler Master MM311

Ціна: від 1 300 гривень

Cooler Master MM311 пропонує набагато більше, ніж очікується від бюджетної ігрової миші. Це не найшвидший варіант на ринку і не найбагатший функціями, але за таку ціну він забезпечує високу швидкість, плавну роботу та точність.

Миша також може похвалитися діапазоном DPI, що підходить для більшості ігрових дій, а також симетричною ергономічною формою, яка забезпечує комфортну гру як для правшів, так і для шульги. Механічні перемикачі видають приємний звук під час натискання, а також спрацьовують досить швидко.

Є, звісно, і компроміси. По-перше, для досягнення високої продуктивності потрібен килимок для миші, оскільки її ніжки погано ковзають деякими поверхнями. По-друге, вона не перезаряджається.

Хорошою новиною є те, що батареї AA служать досить довго. І, якщо вам не потрібно багато кнопок або надзвичайно високий DPI, ця миша з лишком впорається з вашими ігровими потребами.

Плюси:

Дуже доступна

Симетрична та легка конструкція

Швидка та плавна робота

Мінуси:

Найкраще підходить для поверхонь типу килимка для миші

Cooler Master MM311 (фото: TechRadar)

Logitech G502 X Plus

Ціна: 5 999 гривень

Компанія Logitech здійснила грандіозне повернення своєї найпопулярнішої лінійки з моделлю Logitech G502 X Plus. Ця сучасна версія бездротової миші Logitech G502 Lightspeed вражає своєю продуктивністю та функціями. У ній деякі старі опції замінені новими, а також додана нова технологія.

Хоча деякі шанувальники лінійки можуть бути розчаровані відсутністю однієї з улюблених функцій - налаштування ваги, їх вразить решта.

Сюди входить легший корпус, новий гібридний оптико-механічний перемикач, бездротовий протокол Lightspeed, який швидше за попереднє покоління, і термін служби батареї, який вдвічі більший, ніж у попередника.

Гібридний оптико-механічний перемикач забезпечує миттєву реакцію на натискання та надзвичайно приємну тактильну віддачу. У той же час, датчик HERO 25K, як і раніше, швидкий, плавний і точний.

Це одна з найкращих ігрових мишей на ринку, і єдине, що її справді стримує, це висока вартість системи бездротової зарядки Powerplay.

Плюси:

Неймовірно висока продуктивність із частотою опитування 8000 Гц

Інноваційний паракорд, що зменшує опір

Мінуси:

Можливе падіння продуктивності на частоті 8000 Гц за більш низьких характеристик

Logitech G502 X Plus (фото: TechRadar)

Razer DeathAdder V3 Pro

Ціна: від 7 199 гривень

Компанія Razer перевершила себе сама з випуском Razer DeathAdder V3 Pro, неймовірно легкої ігрової миші, яка також вражає своєю продуктивністю та часом автономної роботи.

Перше, що ви помітите в цій ігровій миші, це її невагомість і така ж надійна підтримка, як у кращих ергономічних мишей, завдяки ретельній увазі до деталей форми. Всі виступи, вигини, поглиблення та розташування кнопок стратегічно розташовані для забезпечення користувачам найкращого та комфортного використання.

Звичайно, її продуктивність теж не відстає, справляючись зі швидкими іграми, а оптичні перемикачі забезпечують приємні клацання. І, зрештою, час автономної роботи становить 90 годин.

Плюси:

Відмінна ергономіка

Тривалий термін служби батареї

Мінуси:

Вартість

Ні RGB-підсвічування

Razer DeathAdder V3 Pro (фото: TechRadar)

Бездротова миша Corsair M75

Ціна: 4 400 гривень

Хоча бездротову ігрову мишу Corsair M75 не можна назвати дешевою, вона також далека від найдорожчих моделей на ринку. Фактично, за свої гроші M75 пропонує відмінне поєднання ціни та якості.

M75 зручно лежить в руці як для правшів, так і для шульг завдяки симетричній формі з однаковими кнопками з боків. Зручна функція дозволяє перемикатися між двома комп'ютерами - одним бездротовим з'єднанням, іншим Bluetooth - одним натисканням кнопки, без необхідності переставляти USB-адаптер.

Незважаючи на наявність акумулятора, M75 напрочуд легка. Вона також швидка та чуйна, відмінно підходить для динамічних ігор. Для любителів візуальних ефектів передбачено RGB-підсвічування.

Розробники розмістили кнопку перемикання DPI на нижній стороні миші, що робить її використання під час гри практично неможливим. Втім, ви можете перепризначити цю функцію на іншу доступнішу кнопку.

Загалом Corsair M75 - це високоякісна бездротова ігрова миша з вражаючою швидкістю та чуйністю. Вона пропонує відмінне поєднання функцій, продуктивності та ціни.

Плюси:

Швидка та точна робота

Підходить як для шульг, так і для правшей

Можна перемикатися між двома ПК одним натисканням кнопки

Мінуси:

Не дешево, але є хороше співвідношення ціни і якості

Незручно розташована кнопка DPI

Бездротова миша Corsair M75 (фото: TechRadar)

Razer Naga Pro Wireless

Ціна: 4 999 гривень

Після успіху Razer Naga та Naga Trinity компанія представляє Razer Naga Pro - ще більш досконалу ігрову мишу для жанру MMO. Вона взяла все найкраще від попередників і довела це до досконалості. Вийшла найкраща ігрова миша, заточена під MMO, але при цьому відмінно підходить для FPS та Battle Royale.

Час автономної роботи складає до 150 годин. Миша має три типи підключення: бездротове 2.4GHz, Bluetooth та дротове.

Однак головною особливістю є змінні бічні панелі. У комплекті їх три:

Стандартна 2-кнопкова панель для FPS

6-кнопкова панель для Battle Royale

12-кнопкова панель для MMO

Плюси:

Високомодульна

Найкраще для гравців MMO

Широке програмне забезпечення

Мінуси:

Дорога

Razer Naga Pro Wireless (фото: TechRadar)

Cooler Master MM720

Ціна: 1 699 гривень

Незвичайна форма Cooler Master MM720 може нагадувати старі моделі, але ця миша пропонує набагато більше ніж просто зовнішній вигляд. Вона неймовірно легка завдяки задній сотовій панелі і демонструє відмінну продуктивність з максимальним DPI до 16 000.

Під час тестів оптичні перемикачі миші справді вразили. Для швидкої та точної реакції виявилося досить легкого дотику.

MM720 показала себе блискавичною та чуйною у всіх випробуваннях, чи то швидка зміна зброї чи знищення демонічних орд. Вона без проблем впоралася з такими іграми, як Doom Eternal та Cyberpunk 2077.

Незважаючи на незвичайну форму та дуже плоский дизайн, миша пропонує покращену ергономіку та більш комфортну гру.

Плюси:

Дуже легка

Мінуси:

Розташування кнопка DPI

Cooler Master MM720 (фото: TechRadar)

Glorious O2 Wireless

Ціна: 5 960 гривень

Glorious O2 Wireless - швидка, стильна, майже невагома і, що найважливіше, доступніша за ціною, ніж її конкуренти. Вона перевершує їх за кількома параметрами, включаючи новий покращений оптичний сенсор та додавання Bluetooth-підключення.

Є й інші приємні особливості:

Кнопки, що перезначаються

Налаштований DPI, частота опитування, час відгуку та відстань відриву

Фізичні кнопки керування швидким налаштуванням RGB-підсвічування

Але найголовніше - це просто фантастична миша для ігор. Хоча вона трохи важкувата спереду, але ковзаючі поверхні добре працюють як на килимках для миші, так і на поверхні столу.

Абсолютно новий оптичний сенсор BAMF 2.0 працює бездоганно і неймовірно швидко. Час автономної роботи також вражає - до 210 годин гри.

Плюси:

Приголомшливе RGB-підсвічування та дизайн

Швидка та легка

Більш доступна, ніж у конкурентів

Мінуси:

Трохи перевантажена спереду

Glorious O2 Wireless (фото: TechRadar)

Бездротовий адаптер Razer Viper V3 HyperSpeed ​​+ HyperPolling

Ціна: від 7 999 гривень

Шукаєте блискавичну реакцію в іграх? Тоді бездротова миша Razer Viper V3 HyperSpeed ​​- ваш ідеальний вибір!

Частота опитування 8000 Гц (при використанні окремого ключа Razer HyperPolling Wireless Dongle, який купується окремо). З такою швидкістю будь-яка гра-шутер відчуватиметься неймовірно чуйною.

Оптичний сенсор 30K DPI забезпечує високу точність на будь-яких поверхнях. Ергономічний корпус миші зручно лежить в руці завдяки приємному на дотик покриттю з гарним зчепленням. Відсутність дроту забезпечує додаткову свободу дій.

За рахунок своєї конструкції миша Razer Viper V3 HyperSpeed дуже легка, що важливо для динамічних ігор.

Ця миша відмінно підійде гравцям-кіберспортсменам: якщо ви прагнете максимальної продуктивності та швидкої реакції в іграх, то Razer Viper V3 HyperSpeed - відмінний вибір.

Важливо! Для досягнення максимальної частоти опитування 8000 Гц необхідно придбати ключ Razer HyperPolling Wireless Dongle.

Плюси:

Частота опитування 8000 Гц

Зручно використовувати

Хороша ціна

Мінуси:

Окремий ключ для підтримки 8000 Гц підвищує ціну

Трохи важкувата

Razer Viper V3 HyperSpeed+ HyperPolling (фото: TechRadar)

Asus TUF Gaming M4 Air

Ціна: від 2000 гривень

Багато ігрових мишей претендують на звання найлегших, але Asus TUF Gaming M4 Air дійсно тримає слово завдяки надлегкій конструкції Air Shell та пірамідальному корпусу. Ця неймовірно легка миша важить всього 47 грамів, що робить її найлегшою з усіх ігрових мишей у списку.

Мала вага позитивно впливає на її ергономічність. M4 Air відчувається в руці надзвичайно зручно та природно, вона повинна легко підтримувати більшість стилів хвату. З погляду продуктивності, вона чудово справляється зі своїм завданням у різних іграх.

Як продукт, створений в епоху пандемії, вона оснащена новим антибактеріальним покриттям Asus Antibacterial Guard, що допомагає усунути 99 відсотків бактерій протягом 24 годин, а також має водостійкість за стандартом IPX6 для захисту від випадкових проливань.

Цей легкий варіант також стане найкращою ігровою мишею для вас, якщо ви особливо педантичні щодо чистоти.

Плюси:

Стійка до бактерій та води

Відмінна ігрова продуктивність

Мінуси:

Немає RGB-підсвічування

Asus TUF Gaming M4 Air (фото: TechRadar)