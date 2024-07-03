10 найкращих відеокарт для геймерів у 2024 році: яку вибрати, щоб грати без проблем

Вибір відеокарти - ключовий крок для кожного геймера, що прагне максимальної продуктивності та якості графіки. У 2024 році ринок пропонує безліч потужних та інноваційних рішень, здатних задовольнити найвищі вимоги.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт Tom's Hardware , що спеціалізується на оглядах та новинах про комп'ютерне обладнання та технології.

Nvidia GeForce RTX 4070 Super

На початку 2024 року компанія Nvidia оновила лінійку відеокарт 40-ї серії новими моделями Super. З трьох новинок, RTX 4070 Super, швидше за все, буде найцікавішою для більшості користувачів. Вона зберігає рекомендовану ціну в 599 доларів і має всі новітні функції архітектури Nvidia Ada Lovelace.

Порівняно зі звичайною 4070, 4070 Super має на 20 відсотків більше ядер. Відсутність змін у підсистемі пам'яті не так сильно впливає продуктивність, як можна було б очікувати.

Відеокарта все одно демонструє на 16 відсотків більш високу продуктивність загалом (при роздільній здатності 1440p), незважаючи на такий самий обсяг і пропускну здатність відеопам'яті, чому сприяє збільшення розміру кешу L2 на 33 відсотки.

У порівнянні з попереднім поколінням GPU Ampere, навіть при меншій пропускній здатності пам'яті, 4070 Super, як правило, відповідає або перевершує RTX 3080 Ti і забезпечує значний приріст продуктивності в порівнянні з RTX 3080. По-справжньому вражає те, що вона досягає всього цього при зниженні енергоспоживання на понад 100 Вт.

Nvidia GeForce RTX 4070 Super (фото: Tom's Hardware)

AMD Radeon RX 7900 GRE

RX 7900 GRE оснащена потужним графічним процесором Navi 31 GCD і пропонує на 33 відсотки більше обчислювальних блоків. Вона також швидша, ніж попереднє покоління 6950 XT, при цьому споживає на 60 Вт менше енергії.

Крім того, ви отримуєте підтримку кодування AV1 та відеовихід DP2.1, а також покращені можливості обробки даних та штучного інтелекту - наприклад, її пропускна здатність обробки зображень у Stable Diffusion у три рази вища, ніж у 6950 XT.

Відеокарти AMD, як і раніше, пропонують більше потужності за менші гроші в растрових іграх, ніж Nvidia, проте вони також відстають у трасуванні променів.

AMD Radeon RX 7900 GRE (фото: Tom's Hardware)

Nvidia GeForce RTX 4070

Відеокарта RTX 4070 від Nvidia пропонує новітні функції та продуктивність, порівнянну з RTX 3080, але за більш привабливою ціною (близько 530 доларів).

Хоча відеокарта AMD RX 7900 GRE може бути трохи швидша з точки зору чистої продуктивності, RTX 4070 має такі переваги екосистеми Nvidia, як технологія DLSS та енергоефективна архітектура.

Вибір між RTX 4070 і 4070 Super залежить від вашого бюджету: версія Super пропонує на 16 відсотків більшу продуктивність при збільшенні ціни на 13 відсотків.

Nvidia GeForce RTX 4070 (фото: Tom's Hardware)

Nvidia GeForce RTX 4090

Відеокарта Nvidia GeForce RTX 4090 - найпотужніша на ринку на даний момент. Вона оснащена найновішою архітектурою Ada Lovelace. Однак, її ціна стала вкрай високою через різні фактори і може перевищувати 2 000 доларів.

Цей монстр чудово підходить для ігор з високою роздільною здатністю (особливо 4K) та професійної роботи з контентом, такий як відеомонтаж та 3D-рендеринг. Вона значно перевершує AMD RX 7900 XTX, але для розкриття повного потенціалу знадобиться монітор з високою частотою оновлення та потужний центральний процесор.

Для ігор з меншими вимогами AMD може запропонувати більш вигідні варіанти. Тим не менш, RTX 4090 залишається королем щодо чистої продуктивності. Перш ніж купувати її, варто враховувати високу ціну та можливу необхідність оновлення інших компонентів комп'ютера.

Nvidia GeForce RTX 4090 (фото: Tom's Hardware)

5AMD Radeon RX 7900 XTX

Відеокарта AMD Radeon RX 7900 XTX - на даний момент найпотужніша в їхній лінійці. Вона демонструє суттєвий приріст продуктивності порівняно з попереднім поколінням (RX 6950 XT), особливо у роздільній здатності 4K. Проте ціна також значно зросла, і найдешевші моделі коштують близько 900 доларів.

Ця відеокарта - гарний вибір для геймерів, які ставлять на чолі чисту продуктивність, а не трасування променів, оскільки технологія AMD FSR частково конкурує з чудовою технологією Nvidia DLSS щодо покращення якості зображення. Тим не менш, Nvidia на даний момент залишається лідером у галузі трасування променів.

RX 7900 XTX також підходить для деяких професійних завдань, але в інших показує скромніші результати. Відеокарти Nvidia, як і раніше, залишаються кращим варіантом.

5AMD Radeon RX 7900 XTX (фото: Tom's Hardware)

Nvidia GeForce RTX 4060

Відеокарта Nvidia RTX 4060, ймовірно, є найдоступнішою в новій лінійці RTX 40 із новітньою архітектурою Ada Lovelace. Однак вона має деякі недоліки:

Обмежений обсяг пам'яті (8 ГБ) та 128-бітна шина пам'яті (може стати вузьким місцем при високих дозволах)

Менше ядер порівняно з попередницею (RTX 3060)

Сумісність лише з PCIe 3.0, що обмежує її використання на застарілих комп'ютерах

Незважаючи на ці мінуси, RTX 4060 пропонує:

На 20 відсотків більш високу продуктивність, ніж RTX 3060, в роздільних здатності 1080p та 1440p

Низьке енергоспоживання (115 Вт)

Підтримка технології DLSS 3 frame generation для підвищення частоти кадрів

Для геймерів, які ставлять на перше місце високу продуктивність в іграх без трасування променів та обмежені бюджетом, RTX 4060 є непоганим вибором, особливо з огляду на те, що альтернативи від AMD (RX 6700 XT або RX 7600 XT) також мають свої недоліки.

З іншого боку, RTX 4060 можна розглядати як покращену версію RTX 3050 з більш високою продуктивністю, але і трохи більшою ціною.

Nvidia GeForce RTX 4060 (фото: Tom's Hardware)

AMD Radeon RX 7900 XT

Відеокарта AMD RX 7900 XT є гідним конкурентом Nvidia RTX 4070 Ti. Вона перевершує її у звичайній відмальовці (растеризації), але поступається у трасуванні променів (обидві коштують близько 699 доларів).

RX 7900 XT має більше відеопам'яті (20 ГБ проти 12 ГБ), проте відсутня технологія DLSS (FSR 2.0 працює як на AMD, так і на Nvidia). RX 7900 XT через свою архітектуру також не підходить для завдань, пов'язанихзі штучним інтелектом.

Хоча дизайн AMD з використанням чіплетів може бути інноваційним для майбутніх поколінь, зараз він скоріше спрямований на зниження вартості, а не підвищення продуктивності. В цілому, Nvidia RTX 4070 Ti може бути найкращим вибором через трохи більшу продуктивність і наявність DLSS.

AMD Radeon RX 7900 XT (фото: Tom's Hardware)

Intel Arc A750

Відеокарта Intel Arc A750 демонструє нестабільну продуктивність, іноді перевершуючи очікування, а іноді відстаючи від конкурентів на кшталт RTX 3050. Однак завдяки нещодавнім поліпшенням драйверів і стартовій ціні в 200 доларів вона стає хорошим бюджетним варіантом.

A750 оснащена 8 ГБ відеопам'яті та конкурує з AMD RX 7600 (за схожою ціною). Продуктивність варіюється в залежності від гри, але в цілому, за результатами тестів у роздільній здатності 1080p, Intel має невелику перевагу. Трасування променів краще реалізовано у Intel, а ось у розтеризації лідирує AMD.

В цілому, Arc A750 - гідний дебют Intel на ринку відеокарт, що пропонує бюджетний варіант для ігор у роздільній здатності 1080p.

Intel Arc A750 (фото: Tom's Hardware)

Nvidia GeForce RTX 4080 Super

Відеокарта RTX 4080 Super є трохи покращеною версією RTX 4080, при цьому маючи більш привабливу ціну (999 доларів). Вона виправляє головний недолік попередньої моделі - високу вартість. Відеокарта пропонує на 3 відсотки вище продуктивність та успішно конкурує з AMD RX 7900 XTX, іноді навіть випереджаючи її.

Nvidia GeForce RTX 4080 Super (фото: Tom's Hardware)

AMD Radeon RX 7600

Відеокарта Radeon RX 7600 є незначним покращенням RX 6650 XT, пропонуючи кілька переваг:

На 6 відсотків вище продуктивність у роздільній здатності 1080p

На 20 Вт нижче енергоспоживання

Підтримка кодування/декодування AV1 та DisplayPort 2.1

Найкраща продуктивність у завданнях, пов'язаних зі штучним інтелектом (якщо це для вас важливо)

Однак різниця в ціні мінімальна (всього на 20 доларів дорожче за RX 6650 XT). Існує також версія RX 7600 XT з подвоєним обсягом відеопам'яті (16 ГБ) та невеликим приростом продуктивності, але вона коштує на 27 відсотків більше.

Як RX 7600 виглядає на тлі конкурентів

Більш доступна, ніж RTX 4060 (на 30-50 доларів дешевше)

Значно перевершує RTX 3050 8GB (на 40 відсотків швидше)

Менш потужна, ніж RTX 4060 (на 25 відсотків повільніше), але й трохи дешевша

В цілому, RX 7600 - хороший бюджетний варіант для ігор у роздільній здатності 1080p, якщо ви ставите в основу ціну і ефективність, а не передові функції, такі як трасування променів.

AMD Radeon RX 7600 (фото: Tom's Hardware)