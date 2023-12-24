Як зробити, щоб кутя не скисла і довго стояла: корисні поради

Кутя - традиційна українська страва, яку готують на Святвечір. Вона символізує достаток і добробут в новому році та, як правило, готується з пшениці, меду, горіхів і сухофруктів. Однак, якщо кутя зберігається неправильно, вона може швидко зіпсуватися.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як зробити так, щоб кутя не скисла і довго стояла.

Як зберігати кутю - основні поради

Обирайте якісні продукти. Важливо, аби крупа була не затхлою, а сухофрукти не гнилими. Окрім цього, куштуйте мед, який ви додаєте до куті, іноді він може бути кислим, через що страва швидко зіпсується.

Заправляйте кутю сухофруктами, медом та горіхами безпосередньо перед подачею на стіл. Це стосується і маку, який швидко починає бродити. Сухофрукти та мед теж можуть пришвидшити псування куті. Не слід готувати велику порцію, якщо ви не плануєте усе з'їсти за раз.

Зберігайте кутю у щільно закритому посуді. Не варто залишати страву у відкритій тарілці, адже так вона швидко звітриться та почне псуватися.

Не залишайте кутю у теплі на ніч - краще покладіть її у холодильник. Якщо мед та мак почнуть бродити у теплих умовах, то вже на ранок ви можете отримати кислу страву, яку вже ніхто не зможе їсти.

Як зберегти кутю (фото: РБК-Україна)

Скільки можна зберігати кутю

Якщо ви зробили велику порцію, враховуйте усі поради щодо зберігання, але не думайте, що кутя залишиться свіжою та не скисне ще тиждень. У середньому, цю страву можна зберігати у холодильнику 3-5 днів.

Важливо враховувати, що кутя може зіпсуватися швидше. Це залежить від багатьох факторів. Тому обов'язково нюхайте страву перед тим, як починати її їсти. Якщо ви відчуєте кислий запах - ризикувати не варто. Також не слід намагатися "врятувати" кутю - повторне нагрівання та тушкування не допоможе.

Краще готувати кутю невеликими порціями. Ви можете зварити крупу заздалегідь, а потім лише додавати сухофрукти з іншими інгредієнтами прямо перед тим, як подати її на стіл.