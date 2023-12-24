Как сделать, чтобы кутья не скисла и долго стояла: полезные советы

Кутья - традиционное украинское блюдо, которое готовят на Святвечер. Она символизирует обилие и благополучие в новом году и, как правило, готовится из пшеницы, меда, орехов и сухофруктов. Однако если кутья хранится неправильно, она может быстро испортиться.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как сделать так, чтобы кутья не скисла и долго стояла.

Как хранить кутью - основные советы

Выбирайте качественные продукты. Важно, чтобы крупа была не затхлой, а сухофрукты не гнилыми. Кроме этого, пробуйте мед, который вы добавляете в кутью, иногда он может быть кислым, из-за чего блюдо быстро испортится.

Заправляйте кутью сухофруктами, медом и орехами перед подачей на стол. Это касается и мака, который быстро начинает бродить. Сухофрукты и мед тоже могут ускорить "конец" кутьи. Не следует готовить большую порцию, если вы не планируете съесть все за раз.

Храните кутью в плотно закрытой посуде. Не стоит оставлять блюдо в открытой тарелке, ведь так оно быстро заветрится и начнет портиться.

Не оставляйте кутью в тепле на ночь - лучше положите ее в холодильник. Если мед и мак начнут бродить в теплых условиях, то уже к утру вы можете получить кислое блюдо, которое уже никто не сможет есть.

Как сохранить кутью (фото: РБК-Украина)

Сколько можно хранить кутью

Если вы сделали большую порцию, учитывайте все советы по хранению, но не думайте, что кутья останется свежей и не скиснет еще неделю. В среднем, это блюдо можно хранить в холодильнике 3-5 дней .

Важно учитывать, что кутья может испортиться быстрее. Это зависит от многих факторов. Поэтому обязательно нюхайте блюдо перед тем, как начинать его есть . Если вы почувствуете кислый запах - рисковать не стоит. Также не следует пытаться "спасти" кутью - повторное нагревание и тушение не поможет.

Лучше готовить кутью небольшими порциями. Вы можете сварить крупу заранее, а затем добавлять сухофрукты с другими ингредиентами прямо перед тем, как подать ее на стол.