Як зробити розсаду міцною та здоровою: важливі правила для всіх городників

Як визначити потрібний час для посіву

Вам потрібно врахувати два важливих фактори:

Місячний посівний календар. Всі бульбові та цибулинні культури садять на спадаючий місяць. Це цибуля, часник, картопля, буряк, морква, гіацинти, нарциси й т. д. А все, що дає плоди над землею, сіють на зростаючий місяць. Це помідори, перці, кабачки, капуста тощо.

Особливості росту та розвитку рослин. Якісь культури ростуть швидше, якісь повільніше. Ранньостиглі сорти варто висаджувати пізніше, бо саджанці ростуть швидко і набагато раніше будуть готові до пересадки в незахищений ґрунт або теплицю.

Зверніть увагу на упаковку. Виробник переважно вказує не тільки сорт, а й оптимальний час, щоб садити насіння на розсаду або ж відразу сіяти у відкритий ґрунт.

Як розрахувати термін для посіву

Визначте час, коли буде проводитися посадка у відкритий грунт або теплицю. Зазвичай це друга половина травня чи початок червня, залежно від клімату регіону. Далі потрібно відрахувати від 30 до 70 днів назад - це вік саджанців, коли їх треба висаджувати. І додати ще 10-15 днів на проростання насіння.

Тобто, якщо ви плануєте садити розсаду томатів на городі в останню декаду травня, то розсаду посіяти потрібно десь у середині березня.

Пам'ятайте, що у кожної культури є свій вік, коли їх треба пересаджувати на постійне місце. Наприклад, скоростиглі томати висаджують через 55 днів, а капусту - через 35 днів.

Раніше проводити пересадку не варто, бо молоді саджанці гірше приживаються. Алей й тримати довше також не можна, бо рослинам стає тісно у стаканчиках, і вони починають хворіти.

Коли не можна сіяти розсаду

Сіяти насіння на розсаду не рекомендується, якщо ви не підготували належним чином до посадки насіння, ґрунт та ємності. Також не можна сіяти на молодик і повний місяць.

Важливі правила вирощування розсади

1. Забезпечте необхідний температурний режим. Найкращі показники - це +20 +25 градусів. При більш низьких температурах саджанці ростуть гірше, а при більш високих - можуть перегрітися.

2. Освітлення. У першій половині березня темніє ще рано, а значить саджанцям потрібно додаткове світло. Можна використовувати фітолампи. Після 20 березня сонячного світла вже має вистачати, тому додаткове освітлення буде не потрібно.

3. Полив. Воду підготуйте заздалегідь у великих банках. За добу вона відстоюється і нагріється до кімнатної температури. Поливати саджанці водою прямо з-під крану не варто, бо вона холодна і жорстка.

Помилки при посадці розсади

Посів ранньостиглих сортів у березні. Саджанці будуть готові для пересадки вже у квітні, коли на вулиці ще холодно.

Помилка у виборі сорту. Більшість овочів проходить селекційний відбір і селекціонери виводять спеціальні районовані сорти. Вони підходять для конкретної кліматичної зони. Тому вибирайте правильно.

Неправильні умови. Температура, вологість повітря, графік поливів і підгодівлі - все це має велике значення для гарного росту і розвитку рослин.