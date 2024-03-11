Как сделать рассаду крепкой и здоровой: важные правила для всех огородников

Как определить нужное время для посева

Вам нужно учесть два важных фактора:

Лунный посевной календарь Все клубневые и луковичные культуры сажают на ниспадающий месяц. Это лук, чеснок, картофель, свекла, морковь, гиацинты, нарциссы и т. д. А все, что приносит плоды над землей, сеют на растущую луну. Это помидоры, перцы, кабачки, капуста и т.д.

Особенности роста и развития растений. Какие-то культуры растут быстрее, какие медленнее. Раннеспелые сорта следует высаживать позже, так как саженцы растут быстро и гораздо раньше будут готовы к пересадке в незащищенную почву или теплицу.

Обратите внимание на упаковку. Производитель предпочтительно указывает не только сорт, но и оптимальное время, чтобы сажать семена на рассаду или сразу сеять в открытый грунт.

Как рассчитать срок для посева

Определите время, когда будет производиться посадка в открытый грунт или теплицу. Обычно это вторая половина мая или начало июня в зависимости от климата региона. Далее нужно отсчитать от 30 до 70 дней назад – это возраст саженцев, когда их нужно высаживать. И добавить еще 10-15 дней на прорастание семян.

То есть если вы планируете сажать рассаду томатов на огороде в последнюю декаду мая, то рассаду посеять нужно где-то в середине марта.

Помните, что у каждой культуры есть свой возраст, когда их нужно пересаживать на постоянное место. Например, скороспелые томаты высаживают через 55 дней, а капусту – через 35 дней.

Раньше проводить пересадку не стоит, потому что молодые саженцы хуже приживаются. Масло и держать дольше тоже нельзя, потому что растениям становится тесно в стаканчиках, и они начинают болеть.

Когда нельзя сеять рассаду

Сеять семена на рассаду не рекомендуется, если вы не подготовили должным образом к посадке семян, почву и емкости. Также нельзя сеять на новолуние и полнолуние.

Важные правила выращивания рассады

1. Обеспечьте требуемый температурный режим. Лучшие показатели – это +20+25 градусов. При более низких температурах саженцы растут хуже, а при более высоких – могут перегреться.

2. Освещение. В первой половине марта темнеет еще рано, а значит, саженцам требуется дополнительный свет. Можно использовать фитолампы. После 20 марта солнечного света уже должно хватать, поэтому дополнительное освещение будет не нужно.

3. Полив. Воду подготовьте заранее в крупных банках. В сутки она отстаивается и нагреется до комнатной температуры. Поливать саженцы водой прямо из-под крана не стоит, потому что она холодная и жесткая.

Ошибки при посадке рассады

Посев раннеспелых сортов в марте. Саженцы будут готовы к пересадке уже в апреле, когда на улице еще холодно.

Ошибка выбора сорта. Большинство овощей проходит селекционный отбор, и селекционеры выводят специальные районированные сорта. Они подходят для конкретной климатической зоны. Потому выбирайте правильно.

Неверные условия. Температура, влажность воздуха, график поливов и подкормок – все это имеет большое значение для хорошего роста и развития растений.