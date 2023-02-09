Як зробити розпушувач для тіста самостійно: всього 4 інгредієнти

Що потрібно

Для приготування розпушувача візьміть:

харчову соду - 3 чайних ложки

пшеничне борошно - 3 чайних ложки

картопляний чи кукурудзяний крохмаль - 3 чайних ложки

лимонну кислоту - 1,5 чайної ложки

Покрокове приготування

У мисці з'єднайте лимонну кислоту та соду. Перед використанням соду можна просіяти через сито, щоб не було згустків. А лимонну кислоту - додатково подрібнити, щоб зменшити розміри кристаликів.

Після цього додайте борошно та крохмаль. Перемішайте всі інгредієнти до однорідності. Важливо змішати все до того, як почнеться реакція соди та лимонної кислоти.

Готову суміш зберігайте в герметичній ємності у темному та сухому місці. За дотримання усіх умов зберігання домашній розпушувач буде довго зберігатися та не псуватися.

Як приготувати розпушувач самостійно (фото: Freepik)

Чим можна замінити розпушувач

Харчова сода

Її можна використовувати як розпушувач і без додаткових інгредієнтів. Чудово підійде для тіста, де є інгредієнти з кислою реакцією: кисломолочні продукти, фруктові пюре або соки, лимонна кислота або оцет, мед.

Одна чайна ложка соди заміняє чайну ложку розпушувача. Її можна загасити оцтом, проте досвідчені господині кажуть, що це не обов'язково.

Алкоголь

Спирт знижує клейкість борошна та надає тісту повітряності. Коньяк і ром добре справляються з розпушуванням бездріжджового пісочного тіста, горілку краще додавати до дріжджового тісто, особливо на опарі.

Запах і смак алкоголю випаровуються під час випікання, тому за це можете не турбуватися.

Мінеральна газована вода

Головна роль розпушувача - це наситити тісто вуглекислим газом, щоб воно стало повітряної консистенції. Мінералка з цим також чудово впорається. Але якщо берете мінеральну воду, не додавайте ще й звичайну, інакше тісто буде зіпсованим.