Как сделать разрыхлитель для теста самостоятельно: всего 4 ингредиента

Что нужно

Для приготовления разрыхлителя возьмите:

пищевую соду - 3 чайные ложки

пшеничная мука - 3 чайные ложки

картофельный или кукурузный крахмал - 3 чайные ложки

лимонную кислоту - 1,5 чайной ложки

Пошаговое приготовление

В миске соедините лимонную кислоту и соду. Перед использованием соду можно просеять через сито, чтобы не было сгустков. А лимонную кислоту - дополнительно измельчить, чтобы уменьшить размеры кристалликов.

После этого добавьте муку и крахмал. Перемешайте все ингредиенты до однородности. Важно смешать все до того, как начнется реакция соды и лимонной кислоты.

Готовую смесь храните в герметичной емкости в темном и сухом месте. При соблюдении всех условий хранения домашний разрыхлитель будет долго храниться и не портиться.

Как приготовить разрыхлитель самостоятельно (фото: Freepik)

Чем можно заменить разрыхлитель

Пищевая сода

Ее можно использовать как разрыхлитель и без дополнительных ингредиентов. Прекрасно подойдет для теста, где есть ингредиенты с кислой реакцией: кисломолочные продукты, фруктовые пюре или соки, лимонная кислота или уксус, мед.

Одна чайная ложка соды заменяет чайную ложку разрыхлителя. Ее можно потушить уксусом, однако опытные хозяйки говорят, что это не обязательно.

Алкоголь

Спирт снижает клейкость муки и придает тесту воздушность. Коньяк и ром хорошо справляются с рыхлением бездрожжевого песочного теста, водку лучше добавлять к дрожжевому тесту, особенно на опаре.

Запах и вкус алкоголя выпариваются во время выпекания, поэтому за это можете не беспокоиться.

Минеральная газировка

Главная роль разрыхлителя - это насытить тесто углекислым газом, чтобы оно стало воздушной консистенцией. Минералка с этим тоже отлично справится. Но если берете минеральную воду, не добавляйте еще и обычную, иначе тесто будет испорчено.