Как сделать простую свечку, которая будет гореть 10-12 часов
В Украине продолжаются отключения света - по графикам, а также возможны аварийные отключения. Поэтому в каждом доме нужны свечи и желательно такие, которые будут гореть долго.
Оригинальным способом создания такой свечи поделилась Катерина Бесперстова на своей странице в Instagram.
Как сделать свечу своими руками
Что вам понадобится:
- Маленькие баночки или рюмки с толстым дном
- Парафиновая свечка
- Восковая свечка - тонкая, длинная
- Щепотка соли
- Растительное масло (рафинированное, без запаха)
- Нож
- Спички
Как сделать
Нарежьте тонкую свечу по размеру вашей емкости - она должна выглядывать на 1 см или быть наравне с краями.
На дно емкости капните немного раскаленного парафина и закрепите свечу.
Потом наливаем растительное масло, добавляем немного соли. Зажигаем и наслаждаемся.
Из одной восковой свечи в 30 см можно сделать 5-6 лампадок.
Одна такая свеча будет гореть не менее 10-12 часов - в отличие от обычной восковой или парафиновой свечи, которая сгорает буквально за 2-3 часа.
Такую свечу можно поставить в комнате и обязательно проветрить перед сном помещение хотя бы 10 минут.
Важно! Не оставляйте свечи без присмотра и ставьте их повыше, где их не смогут достать маленькие дети и домашние животные - масло и свеча будут раскаленные.
Кстати, ранее мы писали о том, какие способы помогут вашей свече гореть намного дольше.
А еще рассказывали о том, как сделать самые простые обогреватели своими руками.