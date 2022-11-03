Як зробити повербанк для роутера, щоб при відключенні світла лишитися з інтернетом: лайфхак

Часто при відключеннях світла внаслідок пошкоджень енергетичних об'єктів України через російські атаки у людей пропадає мобільний зв'язок та інтернет, оскільки мережі не витримують частого та тривалого знеструмлення. Внаслідок цього може загальмуватися чи призупинитися робочий процес.
Хоча батарея ноутбука ще протримається дві-три години, може не тягнути мобільний інтернет зі смартфона. Але є спосіб повернути надійний доступ до мережі, "ожививши" згаслий роутер за допомогою саморобного виробу.
Корисним лайфхаком, як змайструвати такий девайс, ділиться профільне видання MC.today.
Щоб у домашніх умовах зробити такий пристрій, вам будуть потрібні:
Для початку переконайтеся, що цей акумулятор дає достатню напругу для живлення роутера - 12 вольтів. Моделі, що працюють від адаптерів на 9 вольтів, не підійдуть.
Спосіб самостійно змайструвати повербанк для роутера (фото: mc.today)
Також потрібно, щоб було оптоволоконне з'єднання. Підключення квартири по кручений парі - не годиться.
Наразі провайдери надають послугу GPON, яка працює, навіть якщо у вас відключено електрику. Рекомендується уточнити у вашого оператора інтернету, чи є у них така послуга і що вони роблять при відключенні світла - чи підтримують живлення за допомогою генератора, щоб мережа продовжувала працювати.
Як зробити повербанк для роутера (фото: mc.today)
У даному прикладі використовувалася зламана електропомпа для авто - з неї для підключення потрібно зняти затискачі-"крокодили", прикрутити дроти та припаяти штекери. Вони для роутера та блоку GPON однакові, коштують приблизно по 15 гривень за штуку.
Перевірте полярність мультиметром, щоб не помилитися з "+" та "-".
Спосіб зробити повербанк для роутера своїми руками (фото: mc.today)
Тут підключення двох пристроїв необхідно, щоб роздавати Wi-Fi з роутера на телефони та ноутбуки. Якщо потрібно підключення лише одного пристрою, наприклад - ноутбука через LAN-кабель, достатньо живити тільки GPON, куди приходить оптоволокно, а від нього вже вивести провід на ноутбук.
Так само можна заряджати смартфон. Для цього знадобиться перехідник з "крокодилами" на прикурювачі та автомобільний зарядний пристрій.
Крім того, акумулятор можна використовувати для освітлення.
Саморобний повербанк для роутера (фото: mc.today)
Раніше ми розповідали, який спосіб допоможе суттєво покращити інтернет у будинку.