Як зробити повербанк для роутера, щоб при відключенні світла лишитися з інтернетом: лайфхак

Що потрібно для повербанку для роутера

Щоб у домашніх умовах зробити такий пристрій, вам будуть потрібні:

автомобільний акумулятор,

дроти,

затискачі-"крокодили",

штекери для роутера.

Важливі деталі

Для початку переконайтеся, що цей акумулятор дає достатню напругу для живлення роутера - 12 вольтів. Моделі, що працюють від адаптерів на 9 вольтів, не підійдуть.

Спосіб самостійно змайструвати повербанк для роутера (фото: mc.today)

Також потрібно, щоб було оптоволоконне з'єднання. Підключення квартири по кручений парі - не годиться.

Наразі провайдери надають послугу GPON, яка працює, навіть якщо у вас відключено електрику. Рекомендується уточнити у вашого оператора інтернету, чи є у них така послуга і що вони роблять при відключенні світла - чи підтримують живлення за допомогою генератора, щоб мережа продовжувала працювати.

Як зробити повербанк для роутера (фото: mc.today)

Як робити

У даному прикладі використовувалася зламана електропомпа для авто - з неї для підключення потрібно зняти затискачі-"крокодили", прикрутити дроти та припаяти штекери. Вони для роутера та блоку GPON однакові, коштують приблизно по 15 гривень за штуку.

Перевірте полярність мультиметром, щоб не помилитися з "+" та "-".

Спосіб зробити повербанк для роутера своїми руками (фото: mc.today)

Тут підключення двох пристроїв необхідно, щоб роздавати Wi-Fi з роутера на телефони та ноутбуки. Якщо потрібно підключення лише одного пристрою, наприклад - ноутбука через LAN-кабель, достатньо живити тільки GPON, куди приходить оптоволокно, а від нього вже вивести провід на ноутбук.

Так само можна заряджати смартфон. Для цього знадобиться перехідник з "крокодилами" на прикурювачі та автомобільний зарядний пристрій.

Крім того, акумулятор можна використовувати для освітлення.

Саморобний повербанк для роутера (фото: mc.today)