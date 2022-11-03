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Как сделать повербанк для роутера, чтобы при отключении света остаться с интернетом: лайфхак

Фото: мощный повербанк для роутера можно сделать в домашних условиях (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Часто при отключениях света вследствие повреждений энергетических объектов Украины из-за российских атак у людей пропадает мобильная связь и интернет, так как сети не выдерживают частого и длительного обесточивания. В результате может затормозиться или приостановиться рабочий процесс.

Хотя батарея ноутбука еще продержится пару-тройку часов, может не тянуть мобильный интернет со смартфона. Но есть способ вернуть надежный доступ к сети, "оживив" потухший роутер при помощи самодельного изделия.

Полезным лайфхаком, как смастерить такой девайс, делится профильное издание MC.today.

Что потребуется для повербанка для роутера

Чтобы в домашних условиях сделать такое устройство, вам будут нужны:

  • автомобильный аккумулятор,
  • провода,
  • зажимы-"крокодилы",
  • штекеры для роутера.

Важные детали

Для начала убедитесь, что этот аккумулятор дает достаточное напряжение для питания роутера - 12 вольт. Модели, работающие от адаптеров на 9 вольт, не подойдут.

Способ самостоятельно смастерить повербанк для роутера (фото: mc.today)

Также нужно, чтобы было оптоволоконное соединение. Подключение квартиры по витой паре - не годится.

Сейчас провайдеры предоставляют услугу GPON, которая работает, даже если у вас отключено электричество. Рекомендуется уточнить у вашего оператора интернета, есть ли у них такая услуга и что они делают при отключении света - поддерживают ли питание с помощью генератора, чтобы сеть продолжала работать.

Как сделать повербанк для роутера (фото: mc.today)

Как делать

В данном примере использовался сломанный электронасос для авто - с него для подключения нужно снять зажимы-"крокодилы", прикрутить провода и припаять штекеры. Они для роутера и блока GPON одинаковы, стоят примерно по 15 гривен за штуку.

Проверьте полярность мультиметром, чтобы не ошибиться с "+" и "-".

Способ сделать повербанк для роутера своими руками (фото: mc.today)

Тут подключение двух устройств необходимо, чтобы раздавать Wi-Fi с роутера на телефоны и ноутбуки. Если нужно подключение только одного устройства, к примеру - ноутбука через LAN-кабель, достаточно питать только GPON, куда приходит оптоволокно, а от него уже вывести провод на ноутбук.

Таким же образом можно заряжать смартфон. Для этого потребуется переходник с "крокодилами" на прикуриватели и автомобильное зарядное устройство.

Кроме того, аккумулятор можно использовать и для освещения.

Самодельный повербанк для роутера (фото: mc.today)

Ранее мы рассказывали, какой способ поможет существенно улучшить интернет в доме.

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