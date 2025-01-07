Як зробити потужний та недорогий повербанк з автомобільного акумулятора

Регулярні відключення електроенергії стали сумною частиною реальності в багатьох регіонах України. Проте це не привід залишатися без комфорту, адже можливо створення повербанка з автомобільного акумулятора.

Як зробити повербанк з автомобільного акумулятора

Для створення повербанка потрібен автомобільний акумулятор, який має бути справним. Ідеально, якщо його місткість становить щонайменше 70-75 А*г.

Основною проблемою є те, що акумулятор видає напругу 12 В, а для роботи більшості побутових приладів потрібна напруга 220 В. Тут на допомогу приходить інвертор - пристрій, що перетворює напругу з 12 В на 220 В.

Окрім акумулятора та інвертора, знадобляться:

мережева зарядка 12 В для акумулятора;

силові кабелі (25-35 мм²);

клеми та запобігач;

мультиметр для перевірки напруги.

Вартість інверторів коливається від 2000 до 6000 гривень залежно від функціональності. Обираючи інвертор, звертайте увагу на свої фінансові можливості та потреби.

Як зібрати повербанк: послідовність дій

Зібрати повербанк із автомобільного акумулятора зовсім нескладно, якщо дотримуватися інструкції. Перш за все, повністю зарядіть акумулятор і розмістіть його разом з інвертором у добре провітрюваному приміщенні. Це важливо, оскільки пристрої нагріваються під час роботи.

Далі дотримуйтесь наступної послідовності:

Підключіть червоний кабель із позначкою «+» до клеми акумулятора зі знаком «+».

Чорний кабель із позначкою «-» під'єднайте до клеми акумулятора зі знаком «-».

З'єднайте відповідні клеми інвертора із кабелями (червоний до «+», чорний до «-»).

Встановіть між акумулятором і інвертором запобіжник для безпеки.

Після цього перевірте напругу на клемах за допомогою мультиметра. Якщо всі параметри відповідають вимогам інвертора, можна увімкнути пристрій.

Підключення техніки до повербанка

Щойно інвертор під'єднаний до акумулятора, а всі з'єднання перевірені, можна починати користуватися пристроєм. Для ввімкнення використовуйте перемикач на корпусі інвертора. Після цього до нього можна підключати побутові прилади.

Важливо пам'ятати, що не варто підключати техніку, яка споживає більше потужності, ніж може дати інвертор. Це може призвести до перевантаження та виходу пристрою з ладу. Найкраще використовувати повербанк для живлення телевізорів, ноутбуків, роутерів, освітлювальних приладів або іншої малопотужної техніки.

Переваги та поради щодо використання

Повербанк із автомобільного акумулятора має низку переваг.

По-перше, це доступний варіант, адже багато водіїв уже мають у наявності акумулятор та зарядний пристрій до нього. По-друге, він універсальний і підходить для живлення різних видів техніки. По-третє, такий пристрій легко переносити й використовувати у різних приміщеннях.

Під час роботи з таким повербанком дотримуйтесь правил безпеки:

не залишайте пристрій без нагляду;

уникайте короткого замикання;

слідкуйте за рівнем заряду акумулятора.

Правильне використання повербанка забезпечить вас електрикою навіть за умов тривалих відключень світла, дозволяючи зберегти комфорт і працездатність техніки.