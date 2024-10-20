Як зробити макіяж на Хелловін-2024: три варіанти, які легко повторити в домашніх умовах

Макіяж з трендовим леопардом

Для Хелловіна можна вибрати простий макіяж та доповнити його стильними деталями. Наприклад, з імітацією плям леопарду. Основними елементами такого макіяжу є точкові плями, що імітують шкіру леопарда.

Спочатку робимо базовий макіяж: наносимо основу та тон, потім виділяємо очі, малюючи стрілки.

Приступаємо до деталей: щоб зімітувати криваві подряпини, наносимо червону фарбу на виделку і робимо відбитки на шиї та щоках.

Потім пальцем точково наносимо тіні чи помаду та домальовуємо краї чорною підводкою - вийдуть плями леопарда.

Наприкінці губи покриваємо червоним блиском чи помадою, а контур робимо чорним. Розтушовуємо, щоб зробити плавний перехід.

Наприкінці розбризкуємо на обличчя червону фарбу, що імітує кров.

Тигровий макіяж

Ще одна ідея на Хелловін-2024 - приміряти образ тигриці. Для цього не обов'язково мати гарний костюм, достатньо зробити яскравий макіяж.

Робимо базовий макіяж, на вилиці та лоба наносимо яскраві помаранчеві тіні, а під і на очі наносимо світло-білі тіні.

Ніс теж виділяємо за допомогою помаранчевого відтінку, а кінчик робимо чорним.

Промальовуємо великі стрілки, щоб зробити погляд виразнішим.

За допомогою підведки додаємо в макіяж смужки тигра. Також не забуваємо про губи - їх фарбуємо чорною помадою.

Диявольський макіяж

Це найпростіший варіант мейку на Хелловін-2024.

Наносимо основу, тон, за бажанням робимо контуринг. Потім малюємо над бровами невеликі ріжки диявола - так, як показано на відео.

Виділяємо очі за допомогою чорних стрілок, а під одним малюємо підводкою невелику закручену вниз.

Завершуємо святковий макіяж чорною матовою помадою.