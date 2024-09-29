Червоний манікюр - вічна класика, яка завжди у тренді: ідеї дизайнів на осінь 2024

Білий, чорний та червоний манікюр - це класика, яка актуальна рік у рік. І якщо ви вже експериментували з білим нейл-артом , цього разу пригляньте варіанти в червоних відтінках.

РБК-Україна (проект Styler) зробило для вас добірку з актуальними дизайнами на осінь 2024 року.

Червоні нігті неймовірно універсальні. Незалежно від того, чи збираєтеся ви на офіційний захід, випадковий вихід у світ чи роботу, червоні нігті додадуть родзинки у будь-який образ.

Манікюр на кожен день (фото: instagram.com/lyudi.beauty_obolon)

Червоний гель-лак виглядатиме розкішно та дорого як на довгих нігтях, так і на коротких різної форми.

Такий нейл-арт завжди буде у тренді (колаж: РБК-Україна)

Якщо ви хочете урізноманітнити однотонний манікюр, на одному або двох нігтях можна зробити цікавий дизайн омбре або, як його ще називають, градієнт. Це плавний перехід від одного відтінку до іншого.

Дизайн омбре (фото: instagram.com/nail_idea18)

Також можна поєднувати в одному манікюрі червоний та білі відтінки. А також доповнити нігтики вишуканими листяними візерунками за допомогою стемпінгу - тобто перенесення малюнка з трафарету за допомогою штампу.

Дизайн зі стемпінгом (фото: instagram.com/margarita_kopotiy)

За допомогою стемпінгу або спеціальних наклейок також можна створити популярний цього сезону леопардовий принт на нігтях.

Варіант із трендовим леопардовим принтом (фото: instagram.com/odessa_modelka)

Якщо ви хочете створити стильний манікюр на осінь, розбавте однотонне покриття дизайном із сухоцвітами. Сухоцвіти - це висушені живі квіти та листя різних форм, кольорів та розмірів. Їх сушать і вирівнюють спеціальним чином, щоб вони могли щільно прилягати до нігтьової пластини та не заважати у повсякденних справах.

Манікюр із сухоцвітами (фото: instagram.com/mariana_sirant_nails)

Гарним буде поєднання нюдового та червоного відтінків. Такий дизайн можна доповнити малюнком, геометричними лініями чи стемпінгом.

Червоний манікюр із нюдом (фото: instagram.com/btimess.od)

Однотонний червоний нейл-арт можна урізноманітнити матовим топом. Його також можна скомбінувати в одному манікюрі з тілесним відтінком гель-лаку та квітковими візерунками.

Червоний манікюр із матовим топом (фото: instagram.com/nail_studio_logatskaya_)