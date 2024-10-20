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Как сделать макияж на Хэллоуин-2024: три варианта, которые легко повторить в домашних условиях

Варианты макияжа на Хэллоуин-2024 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Люди во всем мире заранее готовятся к самому страшному празднику - Хэллоуину, который отмечают 31 октября. Весь октябрь они продумывают костюмы, различные угощения, украшают свои дома, а непосредственно в этот день устаивают тематические вечеринки.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, как сделать простой макияж на Хэллоуин-2024 себе, подруге или сестре.

Макияж с трендовым леопардом

Для Хэллоуина можно выбрать простой мейкап и дополнить его стильными деталями. Например, с имитацией пятен леопарда. Основными элементами такого макияжа являются точечные пятна, имитирующие шкуру леопарда.

Сначала делаем базовый макияж: наносим основу и тон, затем выделяем глаза, рисуя стрелки.

Приступаем к деталям: чтобы сымитировать кровавые царапины, наносим красную краску на вилку и делаем оттиски на шее и щеках.

Затем пальцем точечно наносим тени или помаду и дорисовываем края черной подводкой - получатся пятна леопарда.

В самом конце губы покрываем красным блеском или помадой, а контур делаем черным. Растушевываем, чтобы сделать плавный переход.

В самом конце разбрызгиваем на лицо красную краску, имитирующую кровь.

 

Тигровый макияж

Еще одна идея на Хэллоуин-2024 - примерить образ тигрицы. Для этого не обязательно иметь красивый костюм, достаточно сделать яркий мейкап.

Делаем базовый макияж, на скулы и лоб наносим яркие оранжевые тени, а под и на глаза наносим светло-белые тени.

Нос тоже выделяем с помощью оранжевого оттенка, а кончик делаем черным.

Прорисовываем большие стрелки, чтобы сделать взгляд более выразительным.

С помощью подводки добавляем в макияж полоски тигра. Также не забываем о губах - их красим черной помадой.

 

Дьявольский макияж

Это самый простой вариант мейка на Хэллоуин-2024.

Наносим основу, тон, по желанию делаем контуринг. Затем рисуем над бровями небольшие "рожки" дьявола - так, как показано на видео.

Выделяем глаза с помощью черных стрелок, а под одним рисуем подводкой небольшую закрученную вниз.

Завершаем праздничный макияж черной матовой помадой.

 

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