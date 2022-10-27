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Как сделать каганок без парафина: вам нужны масло, вода и кусочек ваты

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Четверг 27 октября 2022 15:31
Как сделать каганок без парафина: вам нужны масло, вода и кусочек ваты Как сделать каганок без парафина своими руками (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Во время отключения электроэнергии на помощь придут старые рецепты создания лампадок, каганков и других источников света. Сделать их можно своими руками без особого труда.

Как сделать каганок своими руками без парафина - читайте в материале ниже.

Что вам понадобится:

  • Вода
  • Масло
  • Фольга
  • Баночка или стакан
  • Резинка
  • Кусочек ваты

Как сделать каганок без парафина: вам нужны масло, вода и кусочек ваты

Фото: facebook.com/mykhailo.fyk

Как сделать каганок

В баночку наливаете воды, немного больше половины. Сверху наливаете слой масла на 2 см.

Далее берете кусочек фольги, складываете ее в четыре раза, но она должна быть больше размера поверхности банки или стакана. В фольге делаем отверстие и протягиваем фитиль из кусочка ваты.

Вата должна доставать до масла и на сантиметр быть выше крышки из фольги. Смочите ее в масле.

Надеваем крышку на емкость с водой и маслом, закрепляем обычной резинкой или ниткой. Потом поджигаем и получаем долгоиграющую свечку.

Как сделать каганок без парафина: вам нужны масло, вода и кусочек ватыКак сделать каганок без парафина: вам нужны масло, вода и кусочек ваты

Фото: facebook.com/mykhailo.fyk

Как рассказал автор этой свечи Михаил Миф, такая лампадка дает не только свет, но и имеет тепловой рефлектор. Чем больше керамических изделий возле такой свечки, тем лучше она отдает тепло - мини-отопительный прибор.

Такую свечу когда-то называли Слобожанской лампадкой. Если поставить такую лампадку возле зеркала, то света будет намного больше.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как сделать свечу долгого горения своими руками.

А еще мы писали о том, как сделать безопасную лампочку из двух батареек.

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