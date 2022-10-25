Як зробити безпечну лампочку з двох пальчикових батарейок (інструкція)

Якщо вам доводиться деякий час сидіти без електроенергії через вимушені відключення, варто подумати наперед про безпечні джерела освітлення. Такі лампочки можна зробити з простих батарейок.

Тримайте інструкцію від умільців з мережі в матеріалі Styler нижче.

Вставте з іншого боку (протилежного тому, де проволока) світлодіодну лампочку, так, щоб її дроти торкалися контактів батарейки. До речі, діод можна взяти зі звичайної світлодіодної гірлянди.

Замотайте конструкцію ізострічкою, щоб вона трималася купи.

З одного боку шматочком проволоки в пару сантиметрів з'єднайте "+" та "-"

Візьміть дві звичайні пальчикові батарейки і з'єднаєте разом, так щоб замкнути "мінус" до "плюсу".

Раніше ми писали, які прилади необхідно вимкнути просто зараз, щоб економити електроенергію щодня.

Також читайте, як правильно зберегти продукти при вимкненні світла, щоб не отруїтися.