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Як зробити безпечну лампочку з двох пальчикових батарейок (інструкція)

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Вівторок 25 жовтня 2022 11:55
Як зробити безпечну лампочку з двох пальчикових батарейок (інструкція) Колаж РБК-Україна: Як зробити лампочку з батарейок
Автор: Світлана Мащенко

Якщо вам доводиться деякий час сидіти без електроенергії через вимушені відключення, варто подумати наперед про безпечні джерела освітлення. Такі лампочки можна зробити з простих батарейок.

Тримайте інструкцію від умільців з мережі в матеріалі Styler нижче.

Для однієї лампочки нам знадобиться:

  • 2 батарейки
  • 1 світлодіод
  • шматок проволоки
  • шматок ізострічки

Покрокова інструкція з виготовлення

Візьміть дві звичайні пальчикові батарейки і з'єднаєте разом, так щоб замкнути "мінус" до "плюсу".

З одного боку шматочком проволоки в пару сантиметрів з'єднайте "+" та "-"

Як зробити безпечну лампочку з двох пальчикових батарейок (інструкція)

Замотайте конструкцію ізострічкою, щоб вона трималася купи.

Вставте з іншого боку (протилежного тому, де проволока) світлодіодну лампочку, так, щоб її дроти торкалися контактів батарейки. До речі, діод можна взяти зі звичайної світлодіодної гірлянди.

Як зробити безпечну лампочку з двох пальчикових батарейок (інструкція)

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